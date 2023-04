Mamaia și Vama Veche au fost depășite. Care este cea mai scumpă stațiune pentru 1 mai

Minivacanța de 1 mai se apropie, astfel că mulți români, care obișnuiesc ca an de an să meargă pe litoral, și-au rezervat și în acest an cazare pentru a petrece câteva nopți la malul mării. Spre surprinderea multora însă, nu Mamaia sau Vama Veche este stațiunea la cea mai mare căutare, dar și cea mai scumpă dintre toate. Iată care le-a depășit.

Care este cea mai căutată stațiune pentru 1 Mai la deschiderea sezonului turistic

În ciuda scumpirilor la absolut din tot ultima perioadă, unii români nu vor să se abată de la tradiția de a petrece minivacanța de 1 Mai la mare. Așadar, aceștia și-au rezervat din timp cazare, pentru a petrece câteva zile la malul mării.

Spre surprinderea multora, abandonată mulți ani și uitată de tineri, Costinești a ajuns să fie astăzi cea mai căutată, dar și cu prețurile cele mai mari pentru această perioadă. Oficial, sunt 30.000 de locuri de cazare în această stațiune.

Tarifele de cazare pentru weekendul de 1 Mai, pentru un pachet de două nopți, la un hotel de trei stele, pleacă de la 350 lei/persoană în stațiunea tineretului și ajung la 520 lei de persoană în hoteluri de 4 stele. De exemplu, la o unitate hotelieră, mai bine de jumătate dintre camere au fost rezervate, deși o noapte ajunge să coste minimum 650 de lei.

Pe ce loc este Mamaia

Pentru prima dată, cele mai mari tarife de cazare la deschiderea sezonului estival de la malul Mării Negre sunt în Costinești. Urmează apoi Venus, după care Mamaia.

În Venus, tariful de persoană este de 180 lei și ajunge până la 900 lei la un hotel de patru stele cu servicii all inclusive.

Suprinzător este că stațiunea Mamaia a devenit mai accesibilă față de sudul litoralului. Deși este renumită pentru petrecerile din zona de nord, acolo unde sunt cluburile de fițe, iar cererea este mare, cea mai ieftină cameră pornește de la 175 de lei pentru o noapte de cazare la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus. Poate ajunge, însă, și până la 2.400 lei în hoteluri de cinci stele.

În Eforie, costul unei nopți de cazare pleacă de la 150 lei și poate ajunge până la 1.300 lei la hoteluri de patru stele, cu demipensiune.

În minivacanța de 1 Mai, pe litoralul românesc sunt așteptați circa 75.000 de turiști.

