„Mama tuturor bătăilor din baschet”. 21 de jucători au fost eliminați la meciul Real Madrid – Partizan Belgrad – VIDEO

Scandal uriaș la meciul de baschet, din Euroliga masculină de baschet, în care s-au înfruntat Real Madrid și Partizan Belgrad. Jucătorii celor două formații s-au bătut pe teren, iar „Marca” a vorbit despre cel mai serios incident, între sportivi, din istoria acestei competiții. Arbitrii au fost nevoiți să fluiere finalul partidei cu două minute mai devreme.

Tensiuni foarte mari la meciul de baschet în care Real Madrid a înfruntat pe teren propriu Partizan Belgrad, în Euroliga. Cu două minute înaintea finalului partidei, după faultul lui Sergio Llull (Real Madrid) asupra lui Kevin Punter (Partizan), sportivii din cele două echipe au început să se bată și și-au împărțit cu dărnicie pumni și picioare.

Unii au ajuns și pe parchet prin diferite procedee „împrumutate” de la lupte. Cel mai serios șifonat a fost Dante Exum (27 de ani. Fostul jucător de la Utah Jazz și Cleveland Cavaliers a fost lovit de Guerschon Yabusele și a suferit o accidentare la tendon.

Fight between Real Madrid and Partizan in the EuroLeague. 🤯🤯

