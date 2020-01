Mama Luizei Melencu face dezvăluiri șocante. Ce au făcut procurorii și polițiștii la poarta lui Dincă, în timp ce Alexandra aștepta să fie salvată

Mama Luizei Melencu nu mai suportă minciunile vehiculate! Monica Melencu a dezvăluit ce făcea exact procurorii și oamenii legii la poarta lui Dincă, în timp ce Alexandra aștepta să primească o mână de ajutor.

Monica Melencu a dezvăluit un episod cel puțin incredibil. Destinul a adus-o pe aceasta la casa lui Dincă fix în momentul în care polițiștii din Caracal așteptau în afara locuinței, deși știau că înauntru se afla tânăra care a apelat disperată la 112 nu doar o dată. Pe data de 26 iulie a lui 2019, la orele 06:45, oamenii legii așteptau să se facă ora exactă pentru a putea pătrunde în locuința principalului suspect din cazul Caracal.

La aceeași oră, familia tinerei care a dispărut cu 3 luni înainte trecea cu mașina prin fața casei aceluiași Dincă. Mama și bunicul nu știau a cui este casa și nici motivul apariției forțelor de ordine la poartă, dar l-au recunoscut pe procurorul Vasilescu, implicat și în cazul Luizei. Bunicul a cerut atunci ca mașina să se oprească pentru a-i cere socoteală pentru faptul că l-a pus pe acesta în fruntea listei de suspecți.

”La Caracal, la 6 fără un sfert, dânsul era în fața porții. Noi am trecut pe acolo, urma să mergem la București, la un interviu. Când am trecut cu tatăl meu prin fața casei groazei, cum se zice, noi am văzut că era chiar o învălmășeală, erau 10-15 mașini de jandarmi. I-am zis tatălui meu că e și domnul Vasilescu. Dânșii așteptau pur și simplu ca niște câini, lângă poartă. Așteptau să se trezească, să-și bea cafeaua domnul Dincă. Erau lângă poartă, așteptau, era 6 fără un sfert în momentul în care eu am trecut. Tatăl meu, pot să vă zic, a făcut un gest foarte urât – a vrut să deschidă să-l înjure… Noi am crezut că ei fac o descindere, probabil… atunci am realizat că ceva s-a întâmplat. Noi ne-am continuat drumul la București. Vasilescu nu ne-a văzut, noi eram în mașină”

Monica Melencu, mama Luizei