Mama lui Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 Mai, declaraţii neaşteptate după eliberare. De ce se consideră vinovată: „Am greşit”

Mama lui Vlad Pascu, acuzată de influențarea declarațiilor și amenințare în dosarul fiului său, a fost recent eliberată din arestul la domiciliu. Aceasta a făcut primele declarații legate de situația în care se află, în cadrul unui interviu acordat unui ziarist. Ce spune despre sentimentele pe care le trăiește și despre perioada grea pe care o traversează?

Miruna Pascu, mama implicată în această controversată anchetă a cumplitului accident de la 2 Mai, a acordat un scurt interviu revoluționarului și ziaristului Marian Ceaușescu, în cadrul Tribunalului București.

În timpul interviului, aceasta a subliniat că se abține de la a face declarații privind dosarul și situația actuală, susținând că orice afirmație ar putea fi percepută ca o lipsă de respect față de părinții Robertei și ai lui Sebastian, victime ale tragediei.

Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime. Consider că eu, dacă aș declara ceva, ar fi o impietate față de părinții acelor copii”, a declarat Miruna Pascu.

În contextul anchetei privind fiul său Vlad Pascu, Miruna Pascu a declarat că nu a avut discuții cu părinții celor doi copii implicați în dosar. Într-un răspuns direct la întrebarea dacă a stat de vorbă cu aceștia, Miruna Pascu a declarat că are o interdicție din partea procurorilor de a discuta despre dosar. Aceasta a afirmat și faptul că, încă de la început, s-au produs greșeli privind mediatizarea extreme a acestui caz, dând naștere la o multitudine de speculații.

„Nu. Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților”, a transmis Miruna Pascu.