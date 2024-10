Mama Geta și nora Denisa se pregătesc pentru marea petrecere. Vor face parada modei la nunta lui Iancu Sterp

Mama Geta este soacră mare în acest weekend. Iancu Sterp și Denisa Coțolan se căsătoresc, după ce în urmă cu câteva zile au făcut cununia civilă. Mama mirelui abia așteaptă să își etaleze ținuta, dar recunoaște și că are mari emoții pentru ziua cea mare. Mireasa va avea două ținute diferite pe parcursul zilei.

În acest weekend, Iancu Sterp și aleasa lui, Denisa, fac nunta. Chiar dacă a mai fost în postura de soacră, Mama Geta are mari emoții pentru fiul ei. Mama lui Iancu Sterp a declarat, în cadrul unei emisiuni, că ea i-a stabilit fiului data nunții. Iancu și Denisa vor petrece alături de 400 de invitați, la același local unde au făcut nunta și surorile lui, Getuța și Ileana.

Mama Geta a spus, în urmă cu ceva timp, că dacă nu va găsi o rochie potrivită, va purta ținuta pe care a îmbrăcat-o și la nunta Getuței. Soacra mare a mai dezvăluit că mireasa lui Iancu va avea două rochii, însă nu le-a văzut.

”Eu nu sunt făloasă și nu am umblat niciodată după rochii. Nu am rochie pentru nunta lui Iancu, nu mi-am găsit. Dacă nu găsesc, o îmbrac tot pe cea de la nunta Getuței. Principalul e să fiu eu sănătoasă, să iasă toate bine. Îmi doream o rochie anume, o coafură anume, că vă dați seama, sunt soacră mare. Am o fată la Deva care mă face. Denisa are două rochii de mireasă, sunt surpriză, nu le-au văzut”, a mai spus Mama Geta.