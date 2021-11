O crimă înfiorătoare a șocat România, la scurt timp după ce Antonia, fetița de 4 ani fusese ucisă și incendiată de tatăl vitreg. De data aceasta, un bărbat din Roman și-a ucis cu sânge rece propria fetiță de doar două luni, în timp ce pe surioara și pe mama ei le-a înjunghiat. La trei zile de la gestul criminal, femeia a reușit să povestească scenele de groază trăite în perioada dinaintea atacului, dar și în ziua în care și-a văzut fetița ucisă de soț.

Madălina D și-a găsit puterea să povestească prin intermediul unei scrisori viața și traumele trăite în ultima perioadă, de când soțul său a început să aibă un comportament înfricoșător față de soție și copii.

Aceasta a explicat în exclusivitate pentru stiripiatraneamt.ro că soțul său a avut un comportament normal, cu intervenții scurte în care acțiunile și modul în care o privea o speriau.

Medicamente nu lua decât pentru somn, pentru că avea insomnii. Nu credeam că este atât de grav la început, abia apoi când am văzut că se îngroașă gluma am încercat să-l ajut, dar cu cât încercam mai tare să-l ajut, el credea că vrea să-i fac rău.

“Nu știu ce l-a facut să gândească așa… Nu pot să zic că dacă-mi dădeam seama din timp era ok, dar el era lucid, era aceeași persoană și foarte rar mai vedeam câte ceva schimbat, dar o puneam pe baza stresului. Nu vedeam schimbări majore, doar faptul că la un moment dat a slăbit foarte tare. El spunea că este foarte bolnav, dar s-a informat pe google și s-a autodiagnosticat și a spus că are diabet și că medicii nu-l cred și a început să țină un regim alimentar.

Când m-am întors în casă mi-a spus ca îi este rău. M-am așezat lângă el, am evitat să pronunț cuvântul “salvare” că sărea în capul meu și l-am lăsat să se liniștească și m-am ocupat de fete. Eu l-am mai surprins uitându-se suspect la mine și i-am spus că mă sperie. Într-o noapte, dormeam pe partea stângă, el la calorifer și m-am trezit, era 3-4 dimineața și am simțit că sunt privită. El stătea pe o parte, ridicat, deasupra mea, cu privirea fixă, o privire goală, înfiorătoare.

Cu câteva zile înainte de crimă comandase pampers și în seara de dinaintea crimei îmi spunea să cumpăr lapte praf. Când am vrut să ies din casă s-a uitat la mine și mi-a zis: “tu știi că vă iubesc pe toți, chiar dacă nu vă arăt?”. Și i-am spus să stea liniștit, că știu asta. Și apoi a insistat să cumpăr lapte praf, deși eu mai aveam. I-am spus că nu are rost să mă duc să cumpăr, dar a insistat să cumpăr lapte praf.

”I-am dat fetei să mănânce și am ațipit. Pe la 7 jumate dimineață am simțit că s-a năpustit asupra mea. Eu cred că a vrut să-mi bage cuțitul în gât, dar a ratat pentru că am o rană pe maxilar și o mică atingere pe gât. El a ratat și a căzut peste mine. Când am simțit, m-am ridicat și el deja avea mâna ridicată cu cuțitul în mână. Când am ridicat ochii, am văzut lama cuțitului și pe el în întuneric, vrând să lovească încă o dată.

Nu știu când am pus mâna și l-am prins de mâini și am avut noroc că era slăbit pentru că dacă era în starea de dinainte, eram moartă de mult. Și i-am prins mâinile și el, în puterea lui, a insistat să înfigă cuțitul și am început să strig și să urlu.

Am dat peste fată că era în pat, fata a început să plângă, și a început să plângă și a doua. Am strigat la băiat, acesta a venit alertat, s-a speriat, a început să plângă și a început să-l roage pe tatăl său să mă lase în pace. Am zis “ia repede un telefon și sună la 112” și a găsit telefonul tatălui său.