Make-up artistă, ‘director de cabinet’ la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Octavian Oprea, preşedintele, ar fi implicat

Într-un context epidemilogic extrem de tensionat, apar noi probleme care par să umbrească pandemia de Covid-19 din România. Astfel, în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a izbucnit un scandal imens, după ce preşedintele Octavian Oprea și-ar fi adus amanta, de profesie make-up, în funcția de director de cabinet, deși la conducerea acestei instituții este nevoie de specialiști capabili să realizeze obiectivele ambițioase ale Guvernului României în sfera transformării digitale a societății românești.

Ocuparea locurilor de muncă de la stat cu ajutorul cunoștințelor nu mai este o noutate pentru niciun român, dar ce ne facem atunci când există numiri importante fără nicio bază? Acesta este motivul care a generat un adevărat scandal la Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituţie care a luat naştere în 2020, cu scopul de a ajuta cetățenii și instituțiile publice să ajungă la un nivel al competențelor digitale, comparabil cu cel al țărilor mai puternic dezvoltate la acest capitol.

Pentru a avea rezultate productive în acest sens, este nevoie de angajați cu experiență, capabili să reușească într-un timp relatic scurt să obțină performanțe cât mai mari.

Din păcate, acest obiectiv pare departe de a fi îndeplinit, odată ce angajații sunt numiți în funcții importante după gradul de apropiere cu superiorii, și nu după competențe. Acesta este și cazul angajatei Alinei Bondocu, numită director de cabinet de către președintele Octavian Oprea, datorită relației amoroase dintre cei doi. Fostă hostess și actual make-up artist, tânăra lucrează în prezent la ADR, unde a stârnit un cal de revolte în rândul angajaților neîndreptățiți.

Absolventă a Facultății de Jurnalism din cadrul Universității “Spiru Haret”, tânăra nu a dorit să profeseze în domeniu, ci a ales joburi sub nivelul său de studii, printre acestea regăsindu-se și „sandwich artist” la un cunoscut fast-food, hostess la diferite cluburi de noapte, iar în prezent este make-up artist, dar și director de cabinet la ADR.

Atât apropiați ai cuplului, cât și colegi, susțin că preşedintele ADR, Octavian Oprea și Alina Bondocu au o relație amoroasă extrem de pasională, în ciuda faptului că tânăra este căsătorită și are copii, potrivit unei anchete realizate de RomaniaTV.

Contactată pentru a oferi informații legate de aceste zvonuri, Alina Bondocu, alias “Alina Pitika” a confirmat că a fost angajată în funcția de director de cabinet, dar în prezent lucrează în calitate de consilier gradul 1A, post obținut pe bază de concurs.

„M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând. Oricine se poate angaja aici dacă dă un concurs. Am fost director de cabinet, dar acum sunt consilier gradul 1A la Ghișeul.ro”, a spus aceasta pentru sursa anterior citată.