Magda Pălimariu, probleme din cauza sarcinii. „Nu voi ști ce se întâmplă până atunci”

Magda Pălimariu trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, de când a rămas însărcinată cu primul ei copil. Vedeta PRO TV în vârstă de 42 de ani susține că a avut anumite probleme din cauza sarcinii. Gravidă în 7 luni, iată cum arată burtica frumoasei brunete.

Au mai rămas doar câteva luni până când Magda Pălimariu va aduce pe lume primul ei copil. Vedeta știrilor de la PRO TV este însărcinată în șapte luni cu un băiețel pe care-l va naște la începutul lunii august. Încă nu a dezvăluit care va fi numele celui mic.

Mândră fiind că fiul ei se va naște în aceeași zodie ca mama lui, Leu, Magda Pălimariu a mărturisit că a traversat o perioadă delicată în primul trimestru al sarcinii.

După ce a experimentat simptomele specifice femeilor însărcinate, bruneta a luat decizia de a naște în Norvegia, acolo unde locuiește alături de soțul său și familia acestuia.

O să nasc în Norvegia, am venit în țară ultima oară și obosesc când zbor. Burta este tot mai mare și voi rămâne aici. Încă nu știu cum voi naște, aici e puțin diferit cu doctorii.

„Când am vrut să vin în țară, îmi era rău. Am vrut să vă vizitez mai devreme. Este băiețel, ne-am gândit la 3 nume, dar va avea unul singur. Încă nu ne-am decis pentru că ne plac toate. Mai avem puțin timp și vreau să fie o surpriză.

Magda Pălimariu povestește cum s-a acomodat vieții trăite în Norvegia, acolo unde s-a adaptat climei și se bucură de faptul că oamenii sunt prietenoși și amabili.

Deși nu a învățat încă limba norvegiană, pe care o consideră extrem de grea, bruneta susține că s-a înscris la anumite cursuri pe care le-a abandonat, ulterior, din cauza stărilor de rău din sarcină.

„M-am îngrășat foarte tare, nu știu cum voi da aceste kg jos. Nu mai am voie să fac sport, nu am ținut niciodată dieta, mereu am mâncat și slăbit prin sport.

În 2 săptămâni nu va mai fi noapte deloc. Îmi place clima, e liniște, oamenii sunt prietenoși. Nu e trafic în oraș, lumea e mai liniștită. Soțul meu își va lua concediu în prima perioadă, apoi vom opta pentru o bonă.

E greu pentru mamele noastre să stea cu noi. Soțul meu, Ionuț, e român, s-a născut la Iași. A făcut școala în Norvegia și a rămas aici, de la 20 de ani. E la Camera de Comerț. Nu știu ce salariu are, nu vorbim despre asta.

Nu am învățat limba încă, m-am înscris la niște cursuri, dar nu mai m-am dus. M-am simțit rău și am lipsit. Trebuie să le reiau din nou. Nu am prins nimic din limba lor, mi se pare prea grea.”, a completat Magda Pălimariu.