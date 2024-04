Magazinul mare din România care face angajări! Se dau salarii de până la 5.000 de lei

Vești excelente pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Află, din rândurile de mai jos, care este magazinul mare din România care face angajări. Se caută personal pentru un nou centru comercial, iar salariile oferite angajaților sunt și de 5.000 de lei.

Vești bune pentru cei în căutarea unui loc de muncă

Cu toate că a intrat de puțin timp pe piața din România, celebrul retailer se bucură de un succes uriaș și se pregătește să deschidă un alt centru comercial la noi în țară.

În condițiile în care noul magazin își va deschide porțile pentru clienți peste doar câteva luni, a început deja campania de recrutare.

Veștile sunt excelente pentru cei care sunt în căutarea unui nou loc de muncă și iubesc hainele, accesoriile și obiectele de design interior: magazinul din România care face angajări este Primark.

Se fac angajări la un mare magazin din România

Retailerul irlandez pregătește inaugurarea unui magazin în Timișoara, în centrul comercial Iulius Mall, care va fi distribuit pe aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Compania a scos la bătaie șase posturi – poziții cu normă întreagă. Se caută un manager de departament, un visual manager, un P&C supervisor, un asistent manager magazin, un people & culture manager, dar și un store manager.

„Alătură-te nouă și transformă-ți potențialul într-o adevărată carieră de succes. Transformă-i pe clienții curioși în cumpărători fideli. Creează experiențe unice în întregul magazin. Fă-i pe oameni să zâmbească și explorează rețeaua noastră de magazine care este în continuă creștere. Fie că te alaturi echipei, cu experiență sau fară, vei produce impact la Primark. Aici este locul unde te poți dezvolta”, se precizează pe site-ul Primark.

Ce salarii se oferă

Potrivit informațiilor publicate pe platforma undelucram.ro, un angajat pe poziția de lucrător comercial/casier, cu experiență de cel puțin un an în domeniu, câștigă un salariu net lunar de 5.225 de lei, în București. Un retail assistant câștigă un salariu net lunar de 2.759 de lei, plus tichete de masă, iar un lucrător comercial cu o experiență mai mică de un an câștigă 2.750 de lei.

Pe lângă salariul lunar, angajații ar primi și alte beneficii, precum:

tichete de masă

abonament medical la o clinică medicală privată

reduceri permanente la produsele Primark

posibilitatea de a se implica în deschiderea altor magazine (inclusiv a celor din străinătate)

programe de sprijin emoțional care includ consiliere psihologică gratuită.

