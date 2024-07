Mădălina Ghenea, ravisantă în lenjerie intimă. Superba actriță își etalează trupul magnific, spre deliciul admiratorilor

Mădălina Ghenea îmbină perfect cariera de actriță cu cea de model și profită de fiecare ocazie pentru a-și pune în valoare calitățile fizice. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare se delectează constant cu pictorialele provocatoare pe care vedeta le face.

Cu fiecare fotografie pe care o postează pe internet, Mădălina Ghenea confirmă că își merită din plin titulatura de cea mai frumoasă româncă. Vedeta, care îmbină actoria cu modelling-ul, nu a renunțat la meseria care a făcut-o celebră, iar pictorialele în lenjerie intimă sau în costum de baie o fac să se simtă ca peștele în apă.

Vedeta nu ezită să își etaleze corpul în ținute minuscule, spre deliciul celor care o urmăresc pe Instagram. Fie că pozează într-un corset elegant, în lenjerie provocatoare cu portjartier sau într-un costum de baie, pe o insulă italiană, cei care o urmăresc au tot timpul ce vedea.

Fanii ei de pe Instagram o copleșesc cu like-uri și comentarii la fiecare fotografie pe care o postează, dar cele în care apare în ținute sumare depășesc recordul de aprecieri.

Actrița originară din Slatina, județul Olt, și-a făcut un nume peste hotare în urmă cu mulți ani. A devenit cunoscută ca model, după care a participat la un concurs de dans. De acolo și până la roluri în filme, alături de actori precum Al Pacino sau Lady Gaga nu a mai fost decât un singur pas.

Vedeta s-a stabilit la Milano, în urmă cu mai mulți ani, iar după ce a devenit mamă și-a mutat și familia acolo. Mădălina Ghenea are o fiică, din relația cu Matei Stratan, pe care o crește în Italia. Și-a convins și părinții să lase viața din România și să se mute în Italia, pentru a-i fi alături și pentru a o ajuta cu micuța Charlotte, după cum a povestit chiar ea, la un moment dat.

”Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea, la un moment dat, într-un interviu pentru Antena Stars.

”Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani”, a adăugat actrița.