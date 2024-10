Mădălina Ghenea face furori cu trupul ei fără de cusur. Rochia decoltată i-a pus în valoare silueta de sirenă

Mădălina Ghenea demonstrează, cu fiecare apariție, că își merită titlul de cea mai frumoasă româncă. Actrița știe să își pună în valoare silueta cu tot felul de ținute, iar una dintre cele mai recente apariții ale sale i-a lăsat cu gura căscată pe fanii ei.

Chiar dacă are o mulțime de proiecte și evenimente la care participă, Mădălina Ghenea își face timp și pentru fanii ei de pe Instagram, unde postează constant fotografii de la diverse ședințe foto și apariții publice. Frumoasa româncă a participat recent la un eveniment dedicat modei, la Milano, și a făcut furori într-o rochie decupată.

Actrița, care este și fotomodel, a îmbrăcat o ținută albă, lungă, cu spatele gol și cu decupaje laterale. Rochia mulată i-a pus în valoare silueta impecabilă, iar mânecile voluminoase, cu puf, au adus un plus de originalitate ținutei.

Românca a asortat o coafură lejeră și un machiaj cu ruj roșu, care s-au potrivit perfect cu rochia și a făcut furori pe covorul roșu. Fotografiile pe care le-a publicat chiar ea pe Instagram au adunat zeci de mii de like-uri din partea celor care o urmăresc.

Chiar dacă presa a scris în repetate rânduri că românca ar fi apelat la bisturiu pentru a arăta bine, Mădălina Ghenea a negat aceste zvonuri. Actrița a publicat, la un moment dat, fotografii cu ea din adolescență și a spus că și-a modificat doar stilul de machiaj și că nu s-a operat pentru a arăta mai bine.

”Pentru cei care spun că mi-am operat nasul sau că mi-am tăiat faţa, ca să îmi schimb înfăţişarea, am publicat pe Facebook aceste poze realizate în 2008 şi postate în 2009. Am început moda la 14 ani, m-au machiat câteodată groaznic ajungând să îmi schimbe înfăţişarea. Am recunoscut în toate interviurile că nu mă consider o frumuseţe, la 14 ani când am început moda nu ştiam să mă machiez, sau să mă aranjez, în timp am învăţat mici trucuri, dar nu mi-am operat nasul! Nu mi.am tăiat niciodată faţa. Voi cum arătaţi la 14 ani?”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina de Facebook, acum câțiva ani.