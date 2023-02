Lupta, mai dură ca niciodată la Survivor România 2023. Un nou conflict major izbucneşte „O figurantă”

După șocurile primite săptămâna trecută, tensiunile au atins cote uriașe în jungla din Republica Dominicană, iar lupta este mai dură ca niciodată la Survivor România 2023. Un nou conflict a izbucnit în ediția de luni, 6 februarie, la show-ul difuzat de PRO TV. Concurenții și-au aruncat cuvinte grele.

Începe o săptămână cât se poate de dificilă la Survivor România 2023. După cele două eliminări din edițiile precedente, concurenții au aflat că urmează să se lupte nu o dată ci de două ori pentru Imunitate, vestea fiind dată de nimeni altul decât gazda reality show-ului, Daniel Pavel, la cel mai recent Consiliu.

În tribul albastru pare că s-a reinstalat armonia, însă echilibrul este, de fapt, unul fragil, scânteia care a declanșat un nou conflict între Războinici fiind aprinsă chiar în ediția de luni, 6 februarie. S-au aruncat cuvintre grele, una dintre concurente, Andreea Moromete, răbufnind:

„Îmi cer scuze, abia ne pusesem în pat și mai voiam să glumim, vorbeam încet, apoi am început să râdem”, a încercat să explice Alexandra Ciomag, înainte să fie întreruptă de Andreea: „În fiecare seară se aude doar gura ta. Vrei sa faci glume, du-te în altă parte, nu mai suport. Nu știu dacă o faci ca să ieși în evidență, uneori pare că nu îți pasă de cei din jur.”

La testimonial, Andreea Moromete a continuat să își exprime frustrările: „Nu pot să accept ce face figuranta asta! E o mare falsitate!”

Faimoșii sunt încă afectați de eliminarea lui Jorge, care a fost nevoit să părăsească Republica Dominicană din pricina unor probleme medicale, dar și de cea a Vicăi Blochina, care a fost trimisă acasă în urma votului publicului.

„Salut, dragilor! Da, sunt în Dominicană, astăzi plec spre casă! Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate mesajele, pentru susținere, că vă uitați la noi, la Survivor, indiferent că țineți cu Faimoșii sau cu Războinicii.

Mă simt fericit, un pic obosit, dar abia aștept să îmi strâng soția și copiii în brațe. Și abia aștept să vin la Măruță, să puneți întrebări, să povestim, să vă răspund tuturor”, a transmis Jorge, după eliminarea din competiție.

„Pentru mine, această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a mărturisit Vica după ce a aflat că va pleca de la Survivor România 2023.