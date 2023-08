Luna Albastră 2023 și oaspetele special care va apărea pe cer. De ce se numește așa și când va fi vizibilă

După prima superlună a lunii, august își va lua rămas bun cu o altă superlună care va fi, de această dată, ”albastră”, lucru care nu se va mai repeta până în 2037. Iată când va fi vizibilă Luna Albastră în 2023 și ce înseamnă, de fapt, acest fenomen. Este remarcabil din mai multe motive!

Când va fi vizibilă Luna Albastră în 2023

Luna august prezintă un spectacol cosmic rar anul acesta. Prima superlună, numită Luna Sturionului, a avut loc pe 1 august, când am putut vedea satelitul natural al Pământului mai strălucitor și mai mare ca niciodată.

Acum, însă, a venit rândul celei de-a doua superluni a lunii, Luna Albastră, un eveniment astronomic în 2023 atât de special și de rar încât nu se va mai repeta până în 2037.

A doua lună plină din august

Termenul de Lună Albastră nu are nicio legătură cu culoarea, dar, începând cu anii 1940, se referă în mod obișnuit la a doua dintre cele două luni pline care cad într-o lună calendaristică. Astfel, luna plină care va avea loc în noaptea de 30 spre 31 august este definită ca fiind o Lună Albastră, deoarece este a doua lună plină din august.

La fel ca și prima, cea din 1 august, Luna Albastră va fi, de asemenea, o superlună, ceea ce înseamnă că va coincide cu perigeul, punctul din orbita lunii când aceasta este cel mai aproape de Pământ (356.500 km).

Luna Albastră în 2023 va avea un oaspete special

Pentru observatori de pe sol, acest lucru înseamnă că va apărea ușor mai mare decât de obicei, însă diferența va fi probabil insesizabilă. Totodată, Luna Albastră din 2023 va fi însoțită un oaspete special: Saturn, planeta cea mai îndepărtată de Pământ vizibilă ușor cu ochiul liber.

Gigantul gazos inelar se va afla la doar câteva zile după opoziție, punctul în care se află direct opus soarelui văzut de pe Pământ, ceea ce îl va face extrem de strălucitor pe cerul nopții. Astfel, în noaptea de 30-31 august 2023, vei putea observa cum Luna și Saturn se vor împerechea.

Cât de des apar și când este următoarea Lună Albastră

Acest fenomen este destul de frecvent, cel puțin din punct de vedere astronomic, și are legătură cu sincronizarea lunilor pline din timpul anului. Astfel, în mod normal, Luna Albastră apare doar o dată la doi sau trei ani, ultima fiind în august 2021, iar următoarea fiind aștepată să răsară în august 2024.

În 2018, în mod neobișnuit, însă, au existat două Luni albastre într-un singur an și la doar două luni distanță – iar una dintre ele a fost o eclipsă de Lună! Următoarea dată când vom avea două Luni albastre într-un an va fi în 2037.

Explicația: este posibil ca două luni pline să cadă în aceeași lună calendaristică deoarece fazele Lunii se ciclizează, în medie, de 12,37 ori pe an. Prin urmare, o dată la 2,8 ani, un an singur conține 13 luni pline în locul celor obișnuite 12, iar în acel an, una dintre lunile respective trebuie să aibă două luni pline.

