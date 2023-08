Luis Gabriel, gest emoţionant pentru un fan. S-a întâmplat în faţa a sute de oameni: „Aşa am simţit, sunt sufletist” EXCLUSIV

Luis Gabriel a făcut un gest de milioane pentru un fan de al său. Artistul a invitat pe scenă un băiat care suferea de o problemă. Cântărețul a făcut atmosferă și a cântat piesa favorită a acestuia. Cei doi au fost cuprinși de emoție. Artistul a declarat, pentru Playtech Știri ce l-a determinat să facă gestul emoționant.

Odată ajuns pe scenă, Luis Gabriel a creat o atmosferă de senzație. La un moment dat, artistul a invitat un fan care suferea de o problemă pe scenă. Cântărețul i-a îndemnat pe oamenii prezenți la concert să-l susțină pe Denis. Nu a durat mult, iar toți cei prezenți au început să strige în cor numele băiatului.

La vederea unei săli întregi care îi strigă numele, tânărul s-a emoționat. Denis a venit alături de tatăl său la concert. Cei doi, originari din Teleorman s-au bucurat din plin de moment.

Luis Gabriel i-a cerut lui Denis să-i spună care este piesa sa preferată. Micuțul nu a stat pe gânduri și a mărturisit că-i place piesa ”Toate diamanetele”. Nu a durat mult, iar toată sala a început să se distreze pe versurile melodiei.

Impresionat de povestea băiatului, artistul a decis să-i înapoieze banii pe bilet. Ulterior, și oamenii din public au început să arunce cu bani pe scenă pentru Denis. Momentul emoționant a fost surprins de partenera artistului, Isabelle Haziran. Ulterior, clipul a fost încărcat pe rețelele de socializare. Postarea a fost urmată de un val de reacții și de comentarii.

Luis Gabriel a mărturisit ce l-a determinat să facă acest gest. Artistul a declarat pentru Playtech Știri că a rămas impresionant de povestea băiatului.

De unde ţi-a venit ideea să îl iei pe Denis cu tine pe scenă? Ce te-a îndemnat să faci asta?

”Cântăm o melodie şi prietenul meu a venit la mine şi mi-a spus că este acolo un copil, fan de-al meu, care are o problemă. L-am luat lângă mine, l-am îmbrăţişat. Am rămas şocat când am văzut despre cine este vorba, am simţit emoţie, m-am gândit că el a venit cu tatăl lui şi că au plătit bilet că să mă vadă. Nu puteam să accept aşa că i-am dat bănuţii, am simţit o mare emoţie, sunt sufletist şi mâlos.

Am făcut ce ar fi făcut oricine în locul meu, zic eu. Nimic exagerat! Aşa am simţit. Fanii mei au reacţionat aşa cum mă aşteptam pentru că ei mă iubesc pe mine. De asta au şi strigat numele lui! Voi face astfel de gesturi oricând va fi nevoie.

Am vrut să iau legătura cu el, dar nu am reuşit pentru că era foarte aglomerat”, a spus Luis Gabriel pentru Playtech Ştiri.