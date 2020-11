Ludovic Orban rupe tăcerea despre carantina după alegeri. Ce se va întâmpla, de fapt

Alegerile parlamentare bat la ușă. Mai este exact o săptămână până la momentul zero. Zvonurile despre un lockdown sunt din ce în ce mai multe. Premierul Ludovic Orban a ieșit, din nou, în fața populației, în încercarea de a dezminți aceste informații.

Există multe voci, politicieni și exponenți ai societății civile, care au anunțat că Premierul Ludovic Orban va institui un lockdown la nivel național, după data de 6 decembrie. Dacă e să ne luăm după incidența ratei de noi infectări la mia de locuitori, am putea concluziona că asta se va întâmpla.

Recent, Premierul Ludovic Orban a făcut noi declarații cu privire la aceste informații. El a accentuat faptul că nu se pune problema unei astfel de decizii, imediat după terminarea alegerilor parlamentare. Criticii Guvernului spun că sunt foarte multe date contradictorii, sau enunțate în fals.

”Este o minciună gogonată. Am avut un moment dificil, pe parcursul a 7-8-10 zile, am avut un trend de creştere îngrijorător. În faţa acestui trend am luat măsuri de restricţie. Rezultatele acestor măsuri se simt.

Economia României nu-şi poate permite un astfel de lockdown, noi trebuie să menţinem un echilibru. (…) Din punct de vedere economic România nu-şi poate permite un lockdown. Lockdown înseamnă încă o cădere economică şi ar pune în pericol trendul de creştere economică pe care îl avem cert”, declarat primul ministru duminică seară, la un post de televiziune, potrivit News.ro.