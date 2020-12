Ludovic Orban, jignit dur după prezentarea demisiei: „Un gest iresponsabil, este inconștient”. Pe cine a supărat

În urma rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare 2020, partidul PSD a ieșit învingător, în detrimentul actualei guvernări condusă de PNL. Potrivit recomandărilor președintelui țării, fostul premier al României, Ludovic Orban, și-a anunțat oficial demisia în cursul serii de ieri. Vestea a venit ca unfulger pentru multă lume, dat fiind faptul că totul s-a întâmplat foarte repede.

Ludovic Orban, aspru criticat de colegii de breaslă

În plină criză sanitară, Ludovic Orban s-a arătat supărat de rezultatele alegerilor, astfel încât, fostul premier a considerat oportun să-și părăsească funcția și să lase locul unui premier interimar ales de președintele României.

Din păcate, colegii săi nu par a privi cu ochi buni gestul premierului, considerând că o asemenea atitudine nu este demnă pentru un cetățean repsonsabil, care lasă poporul în mâna sorții, într-o perioadă de maximă tensiune.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost primul care a adresat cuvinte jignitoare la adresa fostului prim-ministru. Acesta consideră că Ludovic Orban trebuia să aștepte până la numirea viitorului premier, iar până atunci să-și îndeplinească datoriile aferente funcției sale, așa cum îl obligă legea.

„Din acest moment, Guvernul nu mai poate emite ordonanţe de urgenţe. Noi nu avem constituit un Parlament. Toată această procedură poate să dureze şi o lună de zile. Ce face România în această lună de zile, când avem un lider politic care vremelnic ocupă funcţia de premier şi pleacă după funcţie. CTP, previziune incredibilă. Decizia lui Klaus Iohannis, după ce AUR e marele ”câștigător” al acestor…

ȘOCANT! Ce AVERE are George Simion. Câți bani a câștigat liderul AUR în 2019 Dacă Guvernul nu e instituit la prima încercare, noi nu avem un Guvern cu drepturi depline în plină criză sanitară? Este un gest iresponsabil. Este normal când pierd alegerile că nu mai ai ce căuta în funcţie, dar până vine următorul Guvern îţi faci datoria până la capăt ca om de stat. Ei au pierdut alegerile, intrăm în logica constituţională în care partidul cu cele mai multe mandate merge primul să propună premierul. Funcţia de prim-ministru nu se părăseşte cum vrei. (…) Nu poţi să laşi ţara într-un haos pentru că te-ai supărat. Ce a făcut Orban este impardonabil”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.

Matematica lui Iohannis, taxată de liderul PSD

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Klaus Iohannis a refuzat ideea de a permite partidului PSD să facă propunere de premier, soluția venind din partea forțelui de centru dreapta.

După o adunare rapidă a voturilor strânse din partea PNL-USR, președintele a greșit voit sau din neatenție la calculele, dând o valoare falsă. Opoziția nu a trecut așa ușor peste această greșeală favorabilă pentru PNL, așa că a atacat matematică știută de președinte.

„Am auzit preşedintele cum spune că forţele de centru-dreapta au 50%, dar a nominalizat că 25% are PNL, iar 15% are USR. Eu ştiu că fac 40%. Faţă de preşedintele României categoric am făcut altă matematică. Care e majoritatea? În acest moment nu avem oficial care sunte ponderile din parlament. Asta a înţeles Orban şi cu preşedintele României din tot votul de duminică al românilor? Să vină premierul să îşi anunţe demisia pentru că a fost sancţionat prin vot, pentru că a condus un Guvern incapabil şi corupt, dar să zici eu voi creiona o nouă majoritate. Păi ori ai pierdut alegerile, ori le-ai câştigat, omul lui Dumnezeu?”, a completat liderul PSD, potrivit Digi24.