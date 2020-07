Ludovic Orban, anunțul momentului: “Situația s-a schimbat radical!”

Ludovic Orban vine cu un anunț de ultimă oră în privința stării României în fața pandemiei de coronavirus. Ce a declarat prim-ministrul țării și cum îi încurajează pe cetățeni?

Premierul României vine cu declarații de ultimă oră depsre momentele pe care românii l-au crezut a fi începutul unui al doilea val. Acesta a declarat clar că în momentul de față nu poate spune că s-a terminat valul 1, menționând că prin măsurile noi luate a fost aplatizată curba de infectare. Obiectivul autorităților este de a nu reveni la restricțiile extrem de aspre de care au avut parte românii în primăvara anului curent.

Mai mult decât atât, Ludovic Orban a venit cu o radiografiei a situației din România de la primul caz și până la momentul actual, declarând că la începutul pandemiei țara noastră nu producea nimic – măști, mânuși, combinezoane sau substanțe dezinfectante. A recunoscut, însă, că piedica intervine în privința teraselor sau a instituțiilor, unde pot interveni multe nereguli.

”În momentul în care s-a declanşat criza, în România nu se producea nimic: măşti, mănuşi, combinezoane, substanţe dezinfectante. Astăzi avem capacitatea de a le produce. Situaţia s-a schimbat radical. Predicţiile făcute, inclusiv de specialişti, sunt nişte predicţii care nu se puteau anticipa pentru că nu se cunoaşte absolut orice despre acest virus. Ce se cunoaşte este că e un virus care suferă mutaţii, care are nişte evoluţii ce, în parte, nu pot fi anticipate. Ce am făcut noi? Am aplatizat curba de infectare, asta am făcut prin toate măsurile pe care le-am luat şi cu riscurile majore pe care nu le-au avut alte ţări. La noi riscurile de import al cazurilor a fost foarte mare, pe lângă transmitere comunitară”

Ludovic Orban (Sursa: Digi 24)