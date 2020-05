Ludovic Orban, anunțul care sperie toți românii. Care este ziua în care vor începe să curgă amenzile: „Vor fi pe teren”

Premierul Orban a anunțat, duminică seară, despre planurile următoare cu privire la situația românilor și la aplicarea legilor. Acesta a adus la cunoștință despre reuniunea membrilor Comitetului pentru Situații de Urgență și, de asemena, o ședință la Guvern, în cursul dimineții de luni.

Luni se redefinește starea de alertă

Ludovic Orban a anunțat că luni, la ora 7:30, se va reuni Consiliul Național pentru Situații de Urgență, iar la ora 8:00 va avea loc o ședință de Guvern, în cadrul căreia va fi adoptată Hotărârea de Guvern prin care să se pună în vigoare prevederile legii referitoare la starea de alertă.

Premierul a menționat că starea de alertă din data de 15 mai a fost declarată în baza Ordonanţei de Urgenţă care a fost atacată de CCR, de Avocatul Poporului. În urma intrării în vigoare a legii 55, votată de Parlament, există deja un nou cadru legal pentru a impune toate măsurile, inclusiv amenzile.

“Hotărârea de Guvern, conform legii, este actul normativ prin care am decis să instituim starea de alertă, odată cu intrarea în vigoare a legii. Şi pe cele trei zile în care nu a fost în vigoare legea, în baza Ordonanţei 21, am instituit starea de alertă. Decizia pe care am luat-o este aceea ca, odată cu intrarea în vigoare a legii, să instituim starea de alertă prin hotărâre de guvern, în condiţiile prevederilor legale care au fost stabilite de Parlament.

Hotărârea de guvern, evident, va cuprinde tot ceea ce prevede legea, planul de măsuri cu cele trei anexe, şi odată cu adoptarea hotărârii de guvern, practic rămânem în stare de alertă, o stare de alertă în care, de data asta, avem la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii”, a declarat Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.

Reprezentanții tuturor insitituțiilor de control vor fi pe teren

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică ce se va întâmpla după ședințele care vor avea loc astăzi. Potrivit acestuia, toți reprezentanții instituțiilor de control vor fi convocați pentru a ieși pe teren și pentru a aplica legile, astfel încât măsurile impuse de starea de alertă să fie respectate.

“Vom apela la toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a ne asigura că instituţiile publice, agenţii economici, cetăţenii respectă regulile pe care le-am impus şi vom lua toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor.

Odată cu instituirea stării de alertă în baza legii, practic avem toate prevederile constituţionale necesare pentru a utiliza toate instrumentele legale pentru a ne asigura de această respectare a legii”, a subliniat Ludovic Orban, potrivit digi24. De asemenea, Ludovic Orban a adăugat că toate terasele cor rămâne închise.