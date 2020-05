Lucian Mîndruță, critici dure la adresa Danei Budeanu. Despre manipulare și fake news

În ultimii ani fenomenul fake news a luat o amploare alarmantă, în toată lumea. Mai mult de-atât, peste noapte, au început să apară personaje, foarte buni comunicatori, dar care, fără a avea pregătirea necesară, au devenit peste noapte, adevărați lideri de opinie, făr a mai ține cont dacă informațiile furnizate sunt sau nu reale.

Lucian Mîndruță, critici dure la adresa Danei Budeanu

Unul din actualii exponenți ai jurnalismului, fie el independent, fie ancorat într-un post media, Lucian Mîndruță a fost invitat de paginademedia.ro la o discuție despre fenomenul fake news și noi așa-ziși formatori de opinie, printre care se numără și Dana Budeanu și Oana Lovin.

Interviul a pornit de la un articol scris de Mîndruță pe blogul său, articol intitulat ”Sexy is the new Soviet? Un an alaturi de un supermodel al propagandei”, în care dezbate un alt fenomen, la fel de periculos, și anume conturile fake de pe facebook, care fac propagandă, într-un fel sau altul, folosindu-se de identitatea altor persoane. În articolul menționat mai sus, jurnalistul scoate la iveală un astfel de cont (la ora la care scriem acest articol, personajul din articolul jurnalistului nu mai există pe facebook – vezi poza în galerie), acesta fiind punctul de plecare în interviul acordat celor de la paginademedia.ro.

„Dana Budeanu și Oana Lovin sunt vestalele, preotesele unui nou cult, neorganizat, al țărilor mici și neajutorate, care sunt furate de țările mari”, spune Mîndruță despre influencerițele momentului.

Despre manipulare și fake news

Jurnalistul a mers mai departe cu afirmațiile, și în urma unor analize, articole de presă și publicații importante, a ajuns și el la aceeași concluzie, și anume faptul că omul de rând, fără prea multă pregătire, poate lua de bun orice i se pune în față și, mai ales dacă vine din partea unor persoane, aparent de bună credință și care folosesc un limbaj pe înțelesul acestora, cume și cazul Danei Budeanu, sau chiar al Oanei Lovin.