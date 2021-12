Lovitură pentru frații Dedeman. Pleacă omul care a schimbat fața unei companii de succes

Frații Dedeman au reușit în ultimii ani să revigoreze mai multe companii în cadrul cărora au acțiuni. Printre acestea, Cemaron, unul din cei mai mari producători de blocuri ceramice, avea să fie scoasă din insolvență de unnul din oamenii de încredere ai celor doi antrepenori de succes. Liviu Stoleru prelua compania în 2010, în prag de insolvență, aducând-o astăzi la o cifră de afaceri de de aproximativ 35 de milioane de euro. Din păcate pentru frații Pavăl, acesta a decis să predea ștafeta de CEO lui Daniel Sologon.

În urmă cu 11 ani, frații Dedeman prelua un pachet de acțiuni, în proporție de 95%, la una din marile companii producătoare de blocuri ceramice din Transilvania. Cemaron, la momentul preluării de către cei doi antreprenori era în pragul insolvenței. În fruntea noului consiliu de administrație era adus Liviu Stoleru, care avea să revigoreze compania și să o aducă înapoi în piață ca un concurent redutabil. Dacă în 2010 avea o cifră de afaceri de doar 5 milioane de euro, astăzi, conform celor de la Economica, compania aajuns la 35 de milioane de euro.

Efectele acestei revigorări aveau să se vadă în 2013, cu toate că la acel moment înregistra pierderi de 840.000 de euro. Anul în cauză avea să aducă companiei, totuși, o cifră de afaceri de 4,37 milioane de euro. Ulterior, după o retehnologizare masivă, în 2014 înregistra o creștere cu 41% a vânzărilor în primul semestru din 2014, la 6,14 milioane de euro, pe fondul creșterii cererii, și a declarat că fabrica de cărămizi a funcționat la capacitate maximă.

Compania a înregistrat un profit net de 510.000 de euro, primul rezultat pozitiv după trei ani, potrivit raportului semestrial din 2014. Artizanul acestor cifre de afaceri și profituri era nimeni altul, decât Liviu Stoleru.

După mai bine de 11 ani de la preluarea funcției de CEO la Cemaron, Liviu Stoleru anunță că va preda ștafeta lui Daniel Sologon, Director financiar, parte a echipei de management de redresare construită de Liviu Stoleru. Daniel Sologon a condus alături de Liviu Stoleru afacerea de producție de cărămidă Cemacon, al doilea mare producător din România. Conform Economica.net, decizia a fost anunțată ier, printr-un comunicat ofocial, în care acesta declară:

„Am decis să accept o oportunitate profesională pe care o consider a doua mare provocare din viața mea, după preluarea managementului Cemacon. Am satisfacția că las în urma mea, pentru generațiile viitoare, un model de restructurare și de dezvoltare de business și un brand care reprezintă o forță pe piața românească a construcțiilor.

Am avut viziune, am avut îndrăzneală, am construit o echipă care a muncit cot la cot cu mine și am reușit împreună să fim cu un pas înaintea vremurilor, să demonstrăm că și românii pot face performanță. Plec cu încrederea că echipa pe care am creat-o aici va găsi motivația și resursele ca să scrie noi capitole de succes în istoria Cemacon. Daniel a fost alături de mine de la început și va continua să construiască ce am început împreună”, a declarat Liviu Stoleru, conform Economica.net.