Lovitura finală pentru Prinţul Harry. Acum totul este oficial, Familia Regală nu a mai rezistat

După ce a decis să nu transmită nicio urare cu ocazia zilei de naștere a lui Meghan Markle, Familia Regală a Marii Britanii le-a dat o nouă lovitură Ducilor de Sussex, ținta, de această dată, a fost Prințul Harry. Monarhia pare că îi transmite un mesaj dur fiului cel mic al Regelui Charles al III-lea.

Au trecut trei ani de la momentul în care Prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe la statutul de membri ai Familiei Regale a Marii Britanii, mutându-se în SUA. De atunci, Ducii de Sussex s-au concentrat pe asigurararea unor venituri considerabile pentru a le susține stilul de viață dorit, semnând contracte de colaborare cu companii precum Netflix și Spotify.

Interviul acordat jurnalistei Oprah Winfrey, serialul documentar și cartea autobiografică a Prințului Harry au fost platformele folosite de ei pentru a aduce acuzații scandaloase monarhiei britanice.

Acum, a venit momentul ca Familia Regală să îi transmită un mesaj lui Harry. Fiului cel mic al regelui Charles al III-lea i s-a retras titlul regal de pe site-ul oficial al monarhiei, potrivit prevederilor din acordul stabilit în 2020, ce le-a permis lui Harry și Markle să fie numiți în continuare Altețe Regale, dar fără să aibă dreptul de a folosi aceste titluri.

În ciuda înțelegerii, în anumite secțiuni ale site-ului, în ultimii trei ani, fratele lui William era prezentat sub denumirea de „Alteța Sa Regală”. Modificarea recentă a rectificat această eroare, semn că nu există cale de întoarcere pentru el.

Acum, Harry este prezentat ca Duce de Sussex, titlu primit de la bunica sa, Regina Elisabeta a II-a, la momentul căsătoriei cu Meghan Markle, în anul 2018.

Între timp, peste Ocean, Harry și Meghan Markle pregătesc un nou proiect cu Netflix. Cuplul a cumpărat drepturile asupra unui roman devenit best seller pentru o adaptare cinematografică. Anunțul a fost făcut chiar de autoarea Carley Fortune.

„Mă asociez cu Netflix şi Archewell (compania de producţie a lui Meghan şi Harry) pentru a adapta Meet Me at the Lake. Nu mi-aş fi putut imagina un parteneriat mai bun.

Scrierea acestei cărţi a fost o provocare uriaşă pentru mine, iar faptul că este recunoscută în acest mod este cu adevărat incredibil”, a transmis Fortune.