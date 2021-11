Lovitură dură pentru soția lui Costel Corduneanu după 9 ani de căsnicie

Liderul Clanului Cordunenilor, Costel Corduneanu, la începutul anului 2020 era încarcerat după ce fusese găsit vinovat, după ce s-a dovedit că plătise un hacker să-i spioneze laptoul fostei soții, Alina Bogdan. Cu toate astea a fost eliberat, iar acum a decis să facă partajul averii cu fosta soție, de care este despărțit încă din 2011. Alina Bogdan locuiește în Statele Unite ale Americii, încă din anul în care a divorțat de interlopul ieșean.

Ajuns astăzi la 51 de ani și considerat a fi unul din cei mai de temut interlopi, Costel Corduneanu nu a avut o viață ușoară, dar reușea să facă performanță în calitate de sportiv de performanță, legitimat fiind la Steaua și clubul Dinamo Brașov. DUpă ani de muncă devenea campion mondial la lupte, dar viața și, se pare, anturajul, l-au trimis de cealaltă parte a legii, după cum povetea la u moment dat unul din foștii săi antrenori.

Implicat în mai multe cazuri de șantaj, crimă organizată și trafic de persoane, într-un final Costel Corduneanu este arestat, judecat și magistrații îi dădeau și sentința. Dar decizia de încarcerare nu era pentru toate aceste ilegalități, ci pentru că și-ar fi spionat soția, pe Alina Bogdan, plătind un hacker care să-i spioneze laptopul. Decizia era de 3 ani de închisoare, din care Costel Corduneanu a ispășit doar șapte luni, fiind ulterior eliberat. După eliberare temutul interlop declara că vrea să devină băiat cuminte.

„Eu nu am spus niciodată că nu am greșit. Mi-am recunoscut greșelile. Am stat închis, iar după ce m-am eliberat, s-a demonstrat că fapta pentru care am stat închis nu există. (… ) Înseamnă că am fost judecat pentru numele meu, pentru Corduneanu, nu pentru faptă. Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele.

Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic. (…) Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât.”, declara Costel Corduneanu.