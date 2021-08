Lovitură dură pentru Simona Halep. S-a aflat abia astăzi de la WTA

Lovitură dură pentru Simona Halep. WTA a dat publicității, luni, clasamentul mondial actualizat. Pentru prima oară după 373 de săptămâni, dubla câștigătoare de Grand Slam iese din Top 10. Halep este la Montreal unde va participa la primul ei turneu după aproape 3 luni de pauză forțată, luată din cauza unei accidentări la gamba stângă.

Lovitură dură pentru Simona Halep. Fostul lider mondial va lua startul la turneul National Bank Open, fostul Rogers Cup, de la Montreal. Va fi prima competiție la care Halep participă după accidentarea din 12 mai suferită la Roma. Ruptura musculară de la gamba stângă s-a dovedit mai gravă decât părea. Astfel, Simona Halep a ratat toate obiectivele majore ale acestui an: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. Acest lucru s-a repercutat și asupra poziției sale în ierarhia WTA. Acum, ea încearcă să revină în circuit, iar turneul din Canada e prima tentativă.

Orice este posibil la o astfel de accidentare. Eu nu am mai trecut prin aşa ceva, prin ruptură musculară. Medicii mi-au spus că sunt recuperată, eu mă simt recuperată, dar la un meci oficial e diferit. Aşa că o să văd când voi ajunge acolo (n.r. Montreal). A fost cea mai grea perioadă din cariera mea pentru că a fost o accidentare destul de gravă, nu mă mai întâlnisem cu aşa ceva. Dar am luat pozitivul şi m-am bucurat că am stat acasă”, a spus Simona Halep pe aeroportul Henri Coandă, înainte de plecarea spre Canada.