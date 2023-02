Lovitură dură pentru Simona Halep, în cazul în care este acuzată de dopaj. De ce a fost amânată audierea de la tribunalul Sports Resolutions

Simona Halep mai are de așteptat până va primi un verdict în cazul în care este acuzată de dopaj. Sportiva din România ar fi trebuit să fie audiată peste două zile la tribunalul Sports Resolutions, dar a fost informată că această ședință a fost amânată.

Audierea Simonei Halep a fost amânată. Jucătoarea trebuia să apară pe data de 17 februarie în fața tribunalului Sports Resolutions

Simona Halep trece din nou prin emoții. Jucătoarea din România este suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open 2022, și ar fi trebuit să fie audiată peste două zile la tribunalul Sports Resolutions.

Poate de aceea, jucătoarea din România se află acum la Paris, în drum spre Londra, locul unde ar fi trebuit să răspundă la întrebări. Doar că sportiva a primit o veste care nu i-a făcut deloc plăcere. Audierea ei a fost mutată de pe data 17 februarie la finalul lunii, într-o zi care nu a fost încă stabilită. Ședința va avea un caracter privat, însă decizia va fi făcută publică.

De ce a fost amânată audierea Simonei Halep

Această amânare nu are legătură cu Simona Halep sau cu avocații care îi reprezintă cazul. Agenția Internațională de Integritate are un nou șef, iar Karen Moorhouse consideră că are nevoie de mai mult timp să studieze acest caz, susține TVR. Potrivit sursei citate, sportiva din România va pleda „nevinovată”.

Jucătoarea noastră a angajat o agenție de farmacologie și toxicologie să-i investigheze situația, iar specialiștii ar fi descoperit că suplimentele nutritive pe care le folosește ar fi fost contaminate accidental cu Roxadustat, o substanță aflată pe lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping (WADA) din 2022. În presă au apărut informații că s-a găsit lotul cu pricina și s-ar fi aflat chiar și numele persoanei care a făcut această greșeală.

La începutul lunii, Associated Press a relatat cazul unui jucător de tenis brazilian care a fost depistat dopat și care s-a apărat spunând că suplimentele nutritive pe care le folosește au fost contaminate accidental, la fel cum susțin și apărătorii lui Halep. Sportivul a primit o suspendare de 12 luni.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu pe data de 7 octombrie, dar nu a mai jucat niciun meci de la finalul lunii august. Ion Țiriac a precizat că dacă nu joacă un an, sportiva pierde aproximativ zece milioane de dolari.