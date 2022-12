Scandal uriaș în SuperLiga. Eugen Neagoe dă de pământ cu șefii de la Universitatea Cluj și este decis să semneze contractul cu echipa lui Mihai Rotaru

Scandal cu o zi înainte de Crăciun în Liga 1. Mihai Rotaru s-a înțeles cu Eugen Neagoe să vină antrenor la CS Universitatea Craiova, dar mutarea este contestată de oficialii de la Universitatea Cluj. Tehnicianul a recunoscut că cei care conduc gruparea ardeleană nu sunt de acord să plece, dar este decis să-și rezilieze contractul și să semneze cu trupa din Bănie.

UPDATE 13.50 – Eugean Neagoe a confirmat conflictul cu cei care conduc clubul Universitatea Cluj, dar este decis să-și rezilieze contractul și să semneze cu CS Universitatea Craiova.

„Este adevărat că Radu Constantea nu a dorit să îmi acorde rezilierea contractului pe cale amiabilă. Astfel că, mă văd nevoit să denunț eu contractul unilateral. Am predat totul la Cluj și nu mă mai întorc.

Știu foarte bine ce contract am semnat și știu foarte bine regulamentul. Am tot respectul pentru oamenii de la Cluj, pentru suporterii minunați, pentru domnul Boc, pentru toată conducerea lui U, dar toți trebuie să mă înțeleagă că vreau acasă. Craiova e casa mea. Acolo am crescut. Cei de la U vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Acum când vorbesc cu domneavoastră la telefon mă îndrept spre casă de la Cluj.

Am discutat și cu liderii de galerie ai lui U Cluj și le-am explicat de ce vreau să plec. Eu sper că ei m-au înțeles, deși știu bine că ei și-ar fi dorit ca eu să rămân la Universitatea Cluj. Dacă nu era vorba de Craiova poate că nu luam niciodată o astfel de decizie”, a spus Neagoe pentru prosport.ro.