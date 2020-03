Lovitură devastatoare pentru Liviu Vârciu. A rămas cu banii blocați într-un proiect imposibil în acest moment

Cel mai mare vis al lui Liviu Vârciu a rămas doar pe jumătate împlinit! Actorul a fost doar la un pas de a-și lansa primul film, în care a investit zeci de mii de euro, însă, din cauza epidemiei de coronavirus, premiera a fost amânată. Totodată, mai multe evenimente din țară au fost anulate pentru o perioadă nedeterminată, din același motiv.

Vârciu este unul dintre producătorii filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”, dar, bineînțeles, şi unul dintre actorii principali ai peliculei. Filmul este o comedie, după cum probabil v-ați imaginat deja. Premiera urma să aibă loc pe 27 martie, dar date fiind condițiile actuale impuse de răspândirea COVID-19, evenimentul a fost reprogramat pentru la toamnă.

„E ghinion la nivel mondial. Era primul film îmi doream foarte mult să îl am în cinema. Am vb la casa de distributie și nu pot lansa pe 27 martie pentru că nu ştim ce virus este, mor oameni. E vorba de siguranţa oamenilor”, a declarat Vârciu în cadrul unei emisiuni.

Actorul a mărturisit că pentru moment a pierdut toți banii, dar, pentru că a investit dorinţă, pasiune şi multă muncă, speră ca atunci când filmul va fi lansat să fie pe placul românilor.

„Am decis să îl amân pentru 25 septemrbie, cu durere în suflet. Toţi suntem la primul nostru film şi ne-am pus toată inima. Financiar eu am fost ăla păcălit”, a declarat vedeta. „E o comedie asumată, un film de festival dacă vrei. Sunt o grămadă de festivaluri: Ghinda de Aur, Broasca cu Pedale. La Cannes nu ne ducem. Au sunat, dar am refuzat. Oscarul, la fel. Acum, că au venit coreenii, am zis că nu putem să ne asociem imaginea. Dar dacă o să insiste, nu o să am ce face și va trebui să merg”, s-a amuzat Liviu Vârciu.