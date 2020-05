Parlamentarii PSD, alături de parlamentarii ALDE şi cei din Pro România, vor să depună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, dar nu a fost stabilită o dată. Ar putea fi depusă după data de 15 mai sau chiar la începutul toamnei, a declarat, luni, Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE.

Lovitura decisivă pentru Ludovic Orban? Ce i se pregătește premierului, după starea de urgență

Premierul Ludovic Orban va nu se va putea relaxa după dispariţia epidemiei de coronavirus. Parlamentarii ALDE, alături de cei PSD şi Pro România, vor să depună moţiune de cenzură împotriva actualului Guvern.

„Avem în vedere o moţiune de cenzură. Am spus-o şi eu şi liderii PSD, Marcel Ciolacu, şi Pro România, Victor Ponta. Acesta este motivul pentru care încep audierile în Parlament. (…) Avem moţiunile simple pe Finanţe şi Agricultură şi avem şi alte instrumente prin care exercităm controlul parlamentar al Guvernului. Sigur că vom discuta despre oportunitatea depunerii moţiunii de cenzură. Aceasta poate fi după 15 mai sau la începutul toamnei”, a declarat Călin popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE.

Care este motivul pentru care Guvernul este ameninţat cu moţiunea de cenzură

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că „refuzul” premierului Ludovic Orban de a prezenta în fiecare săptămână în Parlament măsurile pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus reprezintă un motiv „suficient” pentru depunerea unei moţiuni de cenzură.

„Sigur, se poate rezolva şi altfel, ne putem adresa şi Curţii Constituţionale, care nu va avea niciun fel de reţinere să dea dreptate Parlamentului în cazul unui astfel de conflict interinstituţional”, a completat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Guvernul Orban a mai fost demis o dată prin moţiune de cenzură

Anul acesta, pe 5 februarie, Guvernul Ludovic Orban a fost demis prin moțiune de cenzură cu 261 de voturi pentru. „Un parlament dominat de forțe retrograde, care au călcat în picioare democrația, a decis astăzi căderea guvernului pe care îl conduc. Guvernul cade în picioare, suntem mândri de ce am făcut în 3 luni. Am reușit să reparăm o mare parte din stricăciunile PSD. Am reașezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate refăcând credibilitatea în fața partenerilor.

Am redat încrederea mediului de afaceri și investitorilor. Am luat decizii cu impact extrem de favorabil. Eliminarea supraaccizei la combustibil, abrogarea recursului compensator, realizarea unui buget care a plătit datoriile către investitori. Am crescut alocațiile pentru copii. Am crescut salariul minim pe baza unor indicatori economici obiectivi„, a fost decursul lui Ludovic Orban după trecerea moţiunii de cenzură.