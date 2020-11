Loredana Groza, apariție ravisantă pe străzi. Cum a fost surprinsă, toată lumea a întors ochii

Loredana Groza și-a surprins fanii în recenta apariție. Cântăreața și-a mutat scena pe străzile din București. Cum evenimentele și concertele pe anul ăsta sunt ca și duse, sclipirea și vestimentațiile extravagande s-au mutat în zilele normale, în vizitele la diverse locații.

Loredana Groza continuă să arate impecabil chiar și în pandemie, când ar putea să ia o pauză, dar relaxarea nu există după ani și ani în care a contribuit timp și bani pentru frumusețea ei. Aceasta a fost surprinsă de către paparazzi cancan.ro în timp ce ieșea de la un salon. Chit că e în cadrul unui eveniment monden, la un proiect de televiziune sau pe stradă…artista fură toate privirile. Vedeta a împlinit vârsta de 50 ani și arată fabulos, reușind să păcălească timpul datorită alimentației sănătoare, a sportului și meditației și a grijii mari pe care o are când vine vorba de trup și minte.

Juratul de la Vocea României se afla pe mijlocul unei străzi din Dorobanți, unde arăta de parcă se pregătea pentru o ședință foto. Întrebată de fanele ei ce folosește pentru îngrijirea pielii, Lore a răspuns: “Produsele mele sunt aproape în totalitate naturale: cremele de față, șampoanele și, în general, tot ceea ce pun pe mine încerc să fie cât mai natural. Prefer produsele care să nu dăuneze, să nu îmi atace sistemul și, de aceea, sunt îndrăgostită de companiile care în ultimii ani au scos produse fără conservanți, fără parfum și fără ingrediente toxice.”

Artista a recunoscut de fiecare dată când a apelat la tratamente extraordinare sau la măestria medicului estetician, mai ales că a susținut mereu femeile care doresc să-și schimbe corpul prin diverse intervenții pentru a se simți mai bine în pielea lor. Vedeta militează pentru fericirea fiecăruia în liniile trasate de el/ea. Aceasta dorește să inspire lumea să aibă curaj să se bucure de fiecare părticică din corpul lor fără să bage de seamă regulile frumuseții din societatea de azi.

“Sportul, un regim alimentar sănătos și somnul sunt cele trei must-uri pentru a fi mereu în formă. Trebuie să îți balansezi regimul, astfel încât organismul tău să nu simtă lipsa niciunui component de care are nevoie ca să funcționeze normal. Trebuie să îl «păcălești» . De asta, am renunțat la dietele drastice pe care le consider absolut dăunătoare; chiar dacă te ajută să pierzi în greutate foarte repede, la fel de repede pui kilogramele la loc, imediat ce începi să mânânci normal”

Loredana Groza (Sursa: feminis.ro)