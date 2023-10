Loredana Groza a recunoscut. Ce face vedeta pentru a arăta aşa bine, imaginile momentului

Loredana Groza a recunoscut, în sfârșit, cum se menține în formă. Cântăreața în vârstă de 53 de ani pune în practică zi de zi secretul său. Așa reușește să aibă corpul tonifiat și să sfideze trecerea timpului. Dovadă sunt chiar cele mai recente imagini publicate de artistă pe platformele online. Foto

Loredana Groza, apariții impecabile

Este dificil de crezut că Loredana Groza mai are nevoie de o prezentare detaliată. Este una dintre cele mai apreciate soliste din industria muzicală românească. De-a lungul anilor, a atins un succes colosal, bucurându-se de admirația multor fani care îi urmăresc îndeaproape și activitatea de pe rețelele sociale.

Cântăreața are 53 de ani, însă timpul a fost extrem de blând cu ea. Loredana Groza arată incredibil de bine. Nu are niciun fel de inhibiții – și nici nu are motive să aibă. De fiecare dată când se afișează pe platformele online, rupe internetul. Utilizatorii online îi transmit o mulțime de mesaje dulci.

Cu ce compensează operațiile estetice

Mulți au fost cei care au acuzat-o pe Loredana Groza că s-a supus mai multor intervenții de natură estetică pentru a se menține în formă. Doar timpul ne arată din nou cum stau lucrurile, de fapt. Artista susține că vehemență că nu dispune de timpul necesar pentru a apela la serviciile cosmetice foarte des.

Astfel, Loredana Groza a decis să compenseze prin exerciții fizice regulate. A mărturisit chiar ea acest lucru în urmă cu ceva vreme, iar noile imagini publicate pe rețelele sociale o confirmă. Prezența cântăreței la sală nu este o noutate. Știm că solista este o fană a pielii sănătoase.

Secretul dezvăluit de marea artistă

„Astăzi vă iau cu mine la sală, pentru că mă întrebați de multe ori: ce exerciții?, cum?, ce se întâmplă?. Am un singur sfat: exersați în fiecare zi. Practica ne duce mai departe. În fiecare zi cu unu la sută mai buni, mai puternici”, a spus Loredana Groza, într-un clip de pe Instagram.

În același material video, cântăreața a apărut îmbrăcată într-un costum fitness cu totul sexy, format dintr-o pereche de colanți pe alocuri transparenți și un top ce i-a pus în evidență bustul.

Complimentele au curs valuri

Utilizatorii online au apreciat apariția Loredanei Groza imediat. Mesajele dulci au curs valuri, atât din partea reprezentantelor sexului frumos, cât și din partea urmașilor lui Adam: