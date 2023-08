Loredana, criminala din Mangalia, decizia care i-a șocat pe procurori. Motivul pentru care tânăra nu dorește să iasă din arest

Loredana Atănăsoaie, tânăra de 18 ani acuzată că și-a ucis cea mai bună prietenă și a ascuns cadavrul într-o valiză, se confruntă cu o situație nouă, după ce procurorii au solictat prelungirea perioadei de arest preventiv. Ea va fi adusă în fața magistraților din Constanța pentru a discuta această solicitare pentru încă 30 de zile. Cum i-a surprins pe oamenii legii tânăra acuzată de crimă?

Tragedia care a cutremurat România în noaptea de 5 spre 6 august ascunde în spatele ei mai multe necunoscute, pe care oamenii legii încearcă să le descopere. Vă reamintim că, în noaptea fatidică, Loredana a înjunghiat-o mortal pe cea mai bună prietenă a sa, Alina, într-un moment de furie. După comiterea crimei, Loredana a pus la cale un plan macabru pentru a încerca să scape nepedepsită.

Ea a mutat cadavrul într-o valiză, pe care a încercat să o cu un taxi spre Vaslui, însă planurile ei au fost distruse de un șofer, care a refuzat să o transporte la destinație. Astfel, Loredana s-a răzgândit și a solicitat să fie dusă în Parcul Tosca din Mangalia, acolo unde a ascuns trupul Alinei sub o bancă.

Imediat, tânăra s-a întors în camera de hotel unde săvârșise crima pentru a șterge toate urmele care o incriminau. În următoarea zi, Loredana a mers la locul de muncă, iar polițiștii au reușit să o identifice și să o aresteze.

Pe parcursul perioadei petrecute în arest preventiv, Loredana a fost supusă unor evaluări psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii crimei. Tânăra a recunoscut atât în fața procurorilor, cât și în fața judecătorilor, că și-a ucis prietena.

În ciuda inumanității de care a dat dovadă în momentele în care și-a înjunghiat cea mai bună prietenă, cât și în cele care au curs până când Alina și-a dat ultima suflare, Loredana a recunoscut că poate fi un pericol public, daca s-ar afla în libertate. Mai mult, la solicitarea procurorilor de a-i extinde perioada de arest preventiv, Loredana nu a depus nicio contestație, ceea ce înseamnă că dorește să rămână în arest.

La două săptămâni după arestarea sa, mama sa a vizitat-o pentru prima dată, iar momentul a fost unul plin de tensiune și emoții de ambele părți. Mama Loredanei a povestit că fata a avut niște dorințe ciudate, astfel că, a pus-o pe mama ei să-i aducă 3 shaorme și o pereche de încălțăminte sport.

Mama fetei nu-și poate reveni din șoc și nu înțelege cum a putut recurge fata ei la o asemenea crimă, mai ales că Loredana era o fată bună și harnică.

„Bărbatul casei, că suntem singuri de 9 ani. Era sufletistă, făcea treabă, învăța, se ducea la școală, făcea naveta, pleca la 7 se întorcea la 3. În rest nu știu ce să vă spun.

Am avut un șoc pe loc. Nu am mai gândit, am fost direct dusă la spital. Șoc total a fost, vreo două-trei zile, și cu pastile, eu nu am realizat… Acum iau pastile ca să pot rămâne calmă”, a spus mama ucigașei din Mangalia,