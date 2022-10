Lora, scandal cu o vedetă pe internet. Totul a pornit de la copii, replici grele: „Ai ratat esenţialul”

Lora, scandal cu o vedetă pe internet. Totul a pornit de la copii. Celebra doctoriță plasticiană Adina Alberts i-a transmis Deliei un mesaj cu privire la conceperea unui copil. Subiectul a stârnit mare vâlvă în mediul online în ultimele zile. Medicul a scris pe contul său public câteva rânduri despre care a spus că ar vrea să fie privite drept un sfat prietenesc.

Este scandalul momentului în lumea mondenă. Declarațiile făcute de cunoscuta cântăreață Delia în legătură cu conceperea unui copil au stârnit valuri de reacții în mediul online. Artista este căsătorită cu Răzvan Munteanu încă din anul 2012. Cu toate acestea, nu își dorește să facă niciun copil.

Întrebată care este motivul pentru care nu dorește să aibă un copil, solista în vârstă de 40 de ani a spus, printre altele, că nu vrea să aibă obligații în plus. Numai că perspectiva sa asupra acestei chestiuni ce ține de viața intimă a fost amplu dezbătută în spațiul public. Multe persoane și-au dat cu părerea în legătură cu decizia artistei.

Printre vedetele care au reacționat s-a numărat și Adina Alberts. Celebra doctoriță a realizat o postare pe unul dintre conturile sale de socializare în care îi transmite un mesaj controversat Deliei. S-a vrut a fi primit sub forma unui „sfat prietenesc”, numai că medicul s-a ales cu o mulțime de critici din partea mai multor utilizatori.

Lora i-a bătut obrazul Adinei Alberts, căreia i-a transmis că sfaturile pe o astfel de temă nu se dau pe internet. Mai mult, artista a subliniat că decizia de a face un copil sau nu este una de natură intimă și care trebuie respectată.

Mesajul medicului a fost întâmpinat cu un val uriaș de critici. Atât internauții, cât și unele persoane cunoscute din țară au criticat atitudinea soției lui Viorel Cataramă. Ce a deranjat profund, potrivit mesajelor publicate în secțiunea destinată comentariilor, a fost faptul că Adina Alberts a oferit sfaturi cu privire la o chestiune privată, fără să îi fie solicitate.

Lora este una dintre vedetele care au reacționat imediat la postarea partenerei lui Viorel Cataramă. Mesajul publicat de cântăreață a fost unul cât se poate de reprezentativ.

„Draga mea dragă, sfaturile prieteneşti de o astfel de intimitate, pe uterul și viața altei femei, nu se dau pe Facebook. În „meseria” ei are mai multă „energie nouă” decât ar putea duce un om fără această vocație. Deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belşug.

Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele. Și cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există şi această perpectivă. Pup”, i-a transmis Lora celebrului medic.