Lora, dezvăluiri despre Asia Express. ”Multe nu s-au dat la televizor!”

După terminarea sezonului trei din ”Asia Express”, ediție câștigată de Bontea și Fodor, Antena 1 a decis să reia primul sezon al show-ului, sezon în care, printre cei 14 participanți s-au numărat Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu

Cei doi au făcut parte din primele echipe concurente în show-ul difuzat acum doi ani, la Antena 1, iar Lora a povestit despre excperiența din acel sezon. Amintirile vedetei nu sunt din cele mai bune, având în vedere că, de-a lungul aventurilor asiatice, a avut și altercații cu ceilalți concurenți.

Acum cei doi, datorită situației la nivel mondial, au rămas blocați în Bali. Lora a fost de acord să dea un interviu pentru cei de la Virgin Radio, în care a vorbit despre experiența ”Asia Express”. Vedeta a început să povestească despre experiența „Asia Express”. Lora nu s-a mia putut abține și a povestit cu lux de mânunte ce avea pe suflet și ceea ce telespectatorii nu au putut vedea la televizor. Poveștile Lorei vin la puțin timp după dezvăluirile făcute de actrița Lia Bugnar sau de CRBL.

”Noi am fost atat de hateriți de oamenii cu care am împărțit primul sezon Asia Express căci, cu toată modestia, aveam niște viteze în plus. Eu am luat jocul ăsta foarte în serios din prima, pentru că am fost remunerați foarte bine ca să participăm la Asia Express. Și nu am vrut să creadă oamenii că nu acord importanță acestui proiect. Și, pentru că eram fan al acestui gen de aventură, m-am montat foarte bine de acasă. La noi jocul a fost foarte real. Noi nu opream să mâncăm, noi nu mergeam la toaletă și, crede-mă, mi s-au întâmplat tot felul de chestii pe care oamenii nu le știu, dar ca femei ți se întâmplă lucruri în atât de multe zile. Și e foarte nasol să se întâmple chestia asta acolo, în viteză, în cursă, și să nu ai parte de sprijinul colegilor.”,a povestit vedeta.