Lora a rupt tăcerea la 8 ani, după ce a fost acuzată că i-a furat iubitul Doiniței Oancea. Actrița o făcea praf: „Nu mă interesează dacă sunt fericiţi”

În urmă cu opt ani, Lora și Doinița Oancea s-au aflat în centrul atenției, după ce actrița a acuzat-o pe solistă că i-ar furat iubitul, pe Ionuț Ghenu. După ani buni de la momentul respectiv, Lora și-a deschis sufletul și a povestit ce anume s-a întâmplat, de fapt, între ea și Doinița Oancea.

Lora formează în prezent o relație cu Ionuț Ghenu, însă puțini își mai aduc aminte că bărbatul este fostul iubit al actriței Doinița Oancea. Acum 8 ani, Doinița Oancea o acuza pe blondină că s-a băgat în relația ei și a destrămat-o.

S-a încercat să fiu din nou atrasă în nebunia asta, dar refuz să fac asta! Recent, am auzit nişte discuţii şi nu mi-au plăcut. Nu am nimic personal cu ei, să fie sănătoşi, să îşi trăiască viaţa. Nu mă interesează dacă sunt fericiţi, trişti…”, spunea Doiniţa Oancea la „Teo Show”.

În schimb, Lora nega că i-ar fi luat iubitul prietenei sale. De asemenea, blondina spunea clar și răspicat că Doinița nu era amica ei.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, declara artista, în urmă cu ceva timp.

„Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, mai dezvăluia Lora.