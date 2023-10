Logodnă secretă în showbizul românesc. Vedeta a făcut anunțul surpriză la emisiunea lui Măruță

O logodnă secretă în showbiz-ul românesc a fost dezvăluită. Vedeta a făcut anunțul surpriză la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, după ce a fost dată de gol de un detaliu. Primele declarații despre momentul emoționant.

Un anunț neașteptat

S-a dedicat trup și suflet mariajului său, a trăit aproape trei decenii lângă bărbatul alături de care credea că își va petrece tot restul vieții. Povestea sa de dragoste nu a avut însă un final fericit. Au trecut aproape cinci de la momentul în care a divorțat.

După o perioadă dificilă, în care a fost nevoită să o ia de la capăt, soarta i-a adus în cale o persoană deosebită, ce i-a adus din nou fericirea în suflet și a făcut-o să simtă din nou fiorii iubirii.

Îndrăgita vedetă s-a logodit

Cu toate că este una dintre cele mai admirate femei din România, este o prezență discretă în spațiul public. Invitată în ediția de marți, 3 octombrie, a emisiunii lui Cătălin Măruță, Cristina Bâtlan a dezvăluit că este logodită. Mărturisirea a fost făcută după ce prezentatorul a observat un inel superb pe degetul femeii de afaceri.

Cătălin Măruță: Am observat ceva pe deget. Ai verighetă? Cristina Bâtlan: Da, e foarte bine, de asta nu mai am timp de mine. Este inel, verigheta e aia fără pietre. Da, e verighetă de logodnă! Cătălin Măruță: Vorbești serios ? S-a întâmplat? Cristina Bâtlan: Da, exact. Cătălin Măruță: Acum înțeleg de ce râzi tu atât.. Cristina Bâtlan: Dacă împarți timpul tău cu o altă persoană, timpul tău se reduce. Cătălin Măruță: Când te-ai logodit? Cristina Bâtlan: Direct și simplu. De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată. Eu care sunt asul filmelor, am rămas șocată. Cred că în orice femeie există o parte extrem de adevărată, în care te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea, indiferent cât de tare ești, ce om de afaceri ești, până la urmă ești o femeie care are un suflet.

Cristina Bâtlan, primele dezvăluiri despre iubitul său

Cristina Bâtlan a făcut și câteva dezvăluiri despre logodnicul său. Cei doi formează un cuplu de doar câteva luni. Povestea lor de dragoste este una modernă, s-au cunoscut în mediul online, el fiindu-i client.

„De foarte puțin timp, de câteva luni. Eu am un feeling destul de dezvoltat, înțeleg cine sunt, ce am devenit și ce vreau să fac în continuare. El lucrează tot în domeniul afacerilor, e important să ai lângă tine un om care are același stil de viață, altfel nu aveți subiecte comune. El mi-a scris, era client, era interesat de niște pantofi și am început să vorbim. Și să vorbești despre pantofi cu talpă de talpă..nu multă lume mai știe lucrurile astea, acest om mi-a scris ”Uite, am nevoie de nu știu ce perechi”, el știa modelele, codurile pantofilor. Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc. Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la așa ceva. Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva”, a povestit femeia de afaceri.

Există și o diferență de vârstă între ei. Cristina Bâtlan are 50 de ani. Partenerul său este cu zece ani mai mare decât ea: „El e puțin mai în vârstă, eu am 50 de ani. El are mai mult de 50, are 60”.

