Locul spectaculos în care va petrece Cosmin Seleși Revelionul: “Noi plecăm la cald. Acolo mă simt bucuros” VIDEO EXCLUSIV

Cosmin Seleși încheie anul în Thailanda, destinație în care a plecat astăzi cu soția și cu cei doi copii – Ilinca și Tudor. Pentru familia Seleși a devenit deja o tradiție să petreacă sărbătorile de iarnă în Asia, la plajă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatorul emisiunii “Batem palma?” de la Pro TV ne-a povestit și despre casa pe care și-o construiește la Botiza în Maramureș, unde s-a implicat foarte mult. Ori de câte ori avea câteva zile libere de la filmări sau de la teatru, Seleși mergea să munceacă alături de muncitori.

Cosmin Seleși speră să își inaugureze locuința de vacanță în 2024. Finalul anului 2023, unul complicat după cum îl descrie, îl prinde în Thailanda alături de familie, unde va bifa o vacanță mai lungă. Actorul va reveni în țară la începutul lui 2024 bronzat și cu bateriile încărcate.

Cum a fost anul acesta pentru tine? Care au fost provocările?

Provocări există în fiecare zi, dar a fost un an mai complicat, un an ciufut. Astăzi e așa, mâine stai că nu mai e așa! Gata, mă, așa facem! Iar se sucește! Așa l-am simțit! E ok? Da, dar…Așa l-am văzut eu pe el, anul acesta 2023.

Dar pe plan profesional ți-a mers bine.

Profesional da, a fost foarte bine. “Batem palma?” merge foarte bine, facem cifre extraordinare, mă bucur. Am jucat și în primul musical din viața mea Fantoma de la Operă, ceea ce pentru mine a însemnat foarte mult, am jucat teatru.

Cosmin Seleși: „Mă știu cu tot satul, adică sunt un fel de fecior al satului „

Și îți construiești și o casă.

Fac și căsuța mea de la Botiza din Maramureș unde mă simt foarte bine. Sunt bucuros, sunt fericit și eu și copiii mei ne simțim așa în altă lume. Sper să îmi ajute Dumnezeu să o termin.

A fost o investiție programată și ai așteptat momentul potrivit?

Nu m-am gândit niciodată să îmi fac casă acolo, dar având în vedere că mergem foarte des – mergem din 2005 acolo în Botiza, eu sunt cetățean de onoare chiar al localității. Mă știu cu tot satul, adică sunt un fel de fecior al satului și într-o zi a fost așa: băi, dar de ce nu? Hai să ne facem o căsuță aici să venim să stăm la noi acasă. Și ideea a prins contur, toată lumea din familie a fost fericită și ne-am apucat încet – încet să construim. Am turnat betoane, șape.

Deci te-ai implicat foarte mult.

E o mare plăcere să mergi să muncești. Mie îmi place să muncesc. Am muncit foarte mult acolo, la casa mea. Am tras apa, am săpat la curent cât nu am săpat în viața vieților, am săpat un șant de vreo 120 și ceva de metri, nu singur, dar am dat la lopată, am defrișat, am curățat, am ajutat la pus geamurile, am pus rigipsul. Am muncit cu echipa că nu poți să stai așa și să te uiți la stele.

Citește și: Vedeta care intră în locul lui Cabral la Pro TV. Ce emisiune va prezenta: are premiera luni, 12 decembrie

Teoretic, când inaugurezi casa?

Nu știu, când o să ne ajute bunul Dumnezeu, când o să ne permitem să o terminăm. Eu așa aș vrea să se întâmple anul viitor. Acum vedem cum ne-o fi norocul, încet, nu ne grăbește nimeni nicăieri.

Petrece sărbătorile de iarnă în Thailanda

Ce planuri aveți pentru sărbătorile de iarnă? Unde plecați?

Noi plecăm la cald, că așa suntem noi concepuți. Mergem în Thailanda. Mergem de 16 ani acolo.

E deja o tradiție.

Ne simțim foarte bine și acolo. Mie nu îmi place vremea asta tristă și apăsătoare, bacoviană așa. Nu o suport. Acolo mă simt bucuros. Copiii mei sunt fericiți. Cred că este ultimul an când o să putem sta mai mult, pentru că de la anul Tudor crește mai mare, școli, nu o să mai putem lipsi de la școală.

Deci revelionul îl faceți la cald.

Da.

Citește și: Vedeta de la Pro TV care revine la TV. A început deja filmările pentru noul sezon

Ai vreo superstiție în noaptea dintre ani ca să îți meargă bine?

Nu am nimic. Știu că se zice să ai bani în buzunar, să porți ceva nou, ok.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu