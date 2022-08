Locul din România unde este o biserică unică în lume. Mulți turiști ajung aici

Biserică unică în lume! Pentru credincioși, sau pentru turistul amator de senzațional, există locul din România unde este o biserică unică în lume. Ați citit bine. Acest loc chiar există, și se află în județul Satu Mare, mai exact aproape de orașul Carei. Partea inedită a acestei biserici, este că se află în mijlocul unui câmp. Deși slujbele religioase se țin doar odată pe an, locul este împânzit de oameni, de fiecare dată.

Biserica care se deschide singură, sau locul din România unde este o biserică unică în lume

Dacă vrei să ajungi aici, și pleci din Capitală, vei parcurge aproximativ 615 km. Biserica unică în lume se află în apropiere de orașul Carei, așa cum spuneam, în județul Satu-Mare. Biserica, plină de multe legende este situată în mijlocul pustietății.

Odată ajuns aici, vei descoperi că este situată pe o limbă de pământ, în mijlocul câmpului, între orașul Carei și comuna Petrești, și aparent este o biserică simplă, în fața căreia se mai păstrează două plantații de vie și o cruce.

Deși acum se află în pustietate, Biserica a aparținut unui fost sat, care ar fi dispărut fără urmă. Despre biserică se crede că se deschide singură o dată pe an, fără a fi nevoie de chei sau de vreo intervenție umană, potrivit calatorinbascheti.ro.

Minunea care atrage mulți turiști

Localnicii spun că sunt puține informații istorice. În schimb, legenda din jurul bisericii este cunoscută de mulți oameni din zonă, fiind unul dintre locurile de pelerinaj a mii de oameni, mai ales pe 15 august, de Sfântă Mărie.

Legenda spune că, în ziua de Sfântă Mărie, la miezul nopții, ușa bisericii s-ar deschide singură. Localnicii și pelerinii spun că s-ar deschide fără chei sau intervenția cuiva, iar după 24 de ore, s-ar închide singură.

Această minune a fost pentru oameni cu atât mai mare cu cât biserica se află în mijlocul unui câmp și nu într-un sat locuit. Locul avea să fie plin de pelerini, dar din 1980, când vechiul regim a început opresiunea asupra bisericii, de frică, mulți au încetat să mai vină aici.

Cu toate astea, spun localnicii, biserica, în fiecare an, în aceeași zis are ușa deschisă. După 1989 lumea a început să revină aici, în fiecare an, la fel și mulți turiști români, care au aflat de minune din vorbă-n vorbă. Deși situată în mijlocul câmpului, se așteaptă ca biserica să-și deschidă ușile pentru pelerinii care ajung aici, de Sfântă Mărie. Reamintim că pe 15 august, ca în fiecare an, creștinii ortodocși serbează Adormirea Maicii Domnului.