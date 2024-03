Locul din România în care te simţi ca în Germania. De ce are un farmec aparte? Se vând chiar şi proprietăţi

Cei care ajung în acest mic colț al țării sunt uimiți de ceea ce găsesc acolo. Află, din rândurile de mai jos, care este locul din România în care te simți ca în Germania. Există un motiv clar pentru care are acel farmec aparte. Există chiar și proprietăți de vânzare, însă prețurile sunt surprinzător de mari.

Un colț al țării cu o istorie complicată și complexă, ce a trecut prin numeroase schimbări, pare că se întoarce la rădăcini. În ultimii ani, zeci de familii care au părăsit România acum mai bine de trei decenii au decis să se întoarcă din Germania, ajutând astfel la renașterea micului sat.

După ce au revenit în țară, familiile de sași au început să investească în vechile case abandonate, le-au renovat și astfel au creat sau, mai bine zis, au recreat o comunitate cu adevărat specială în comuna Gârbova de Sebeș.

Chiar dacă sunt doar locuințe de vacanță, sunt îngrijite exemplar pe tot parcursul anului. Fiecare proprietar s-a asigurat că localnicii le țin în ordine.

„Vin de două ori pe an. Sunt casele renovate, sunt întreținute, nu sunt lăsate în paragină. Este casa lor părintească, au răscumpărat-o. Totuși ei țin la România. Iubesc România”, a povestit o localnică, potrivit Știrile PRO TV .

După mai bine de trei decenii de la plecarea din România, după Revoluția din 1989, Agneta a decis să răscumpere casa părintească din țara natală.

„Nu regretăm că am cheltuit banii pentru așa ceva. Am făcut băile noi, terasa, am pus uși noi, geamuri. De Rusalii ne întâlnim și petrecem împreună”, a explicat aceasta, pentru sursa citată.