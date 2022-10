Locul din România în care poţi cumpăra o casă cu 1.000 de euro. Priveliştea e de vis, mai rar aşa ceva la bani puţini

S-a aflat care este locul din România în care poţi cumpăra o casă cu 1.000 de euro. Priveliştea este de vis, mai rar poți întâlni aşa ceva la bani puţini. Așadar, unde trebuie să cauți o casă cu bani foarte puțini, vezi în rândurile de mai jos ale articolului.

În contextul în care toate prețurile au sărit în aer, fie că vorbim de facturi, fie de alimente, carburanți…etc, există un loc în România unde casele se dau foarte ieftin, iar unele se dau chiar gratis. Totul a ieșit la suprafață după ce un român a scris pe Facebook ce a făcut.

Bărbatul și-a cumpărat casa foarte ieftin, astfel că și-a permis să și-o mute în Cluj, acolo unde, de fapt, locuia. Casa, binențeles era de lemn. Astfel, s-a aflat că prețul caselor de lemn vechi din Maramureș sunt foarte mici, după ce bărbatul le-a cerut sfatul internauților de pe pagina socială vizavi de amenajarea casei.

„Vreo doi ani până la aceste poze, doar ne-am documentat despre ce înseamnă să muți o casă de lemn, să o reconstruiești păstrându-i frumusețea dată de mâna omului și în același timp să o aduci la nivelul de confort pe care viața actuală îl cere.

Am făcut câțiva pași, mai avem încă mulți, postez aici poate să inspir pe alții și în același timp sa primesc din partea voastră idei și soluții, mai ales în ce privește interiorul. Am găsit casa pe care o visam în Maramureșul istoric, în Bârsana. Stejar cioplit. Tot în Maramureș am găsit și oamenii potriviți cu care lucrez în toate etapele. Releveu, expertiza pe rezistență, desfăcut, transport în județul Cluj, construcție”, a scris bărbatul pe pagina socială.