Locul din România de o frumusețe nemaiîntâlnită. Parcă ești într-o lume de poveste, puțini români au auzit de el

Prima lună a verii este momentul în care un colț al țării noastre se transformă într-un spectacol al naturii fără pereche. Acesta este locul din România de o frumusețe nemaiîntâlnită. Timp de câteva săptămâni, cei care decid să îl viziteze simt de parcă au pășit într-o altă lume.

O explozie de culoare, o experiență ce îți va încânta privirea, îți va pune rezistența fizică la încercare, dar care merită din plin orice efort.

An de an, primele zile ale lunii iunie sunt perioada în care un loc superb al țării se transformă într-un peisaj desprins parcă din povești. Atunci înflorește rhododendronul, cunoscut și sub denumirea de bujor de munte. Apogeul este atins la mjlocul primei luni de vară, iar florile rezistă până la începutul lui iulie.

În aceste câteva săptămâni, munții nu mai sunt verzi, ci au o nuanță de fucsia, un roșu cu tente de roz.

Nu este însă foarte ușor de ajuns în acest loc fabulos. Drumul implică un traseu ce poate dura între șase și opt ore, de dificultate medie spre dificilă, ce cuprinde, ca repere: Moeciu de Sus (altitudine 1230 m)-Cantonul Părăsit- Vârful Bucșa-Saua Strungulița-Strungile Mari-Cantonul Părăsit- Moeciu de Sus, desfășurându-se în Munții Leaota și Bucegi.

Turiștii trebuie să fie echipați corespunzător, să se informeze înainte de a porni la drumeție cu privire la starea vremii și să aibă o rezistență fizică destul de bună, în condițiile în care traseul este unul lung și înseamnă o diferență de altitudine de peste 850 de metri. Cu toate astea, efortul merită din plin, peisajul este o încântare.

Denumirea acestei flori ce transformă munții vine din grecescul ῥόδον, rhodon, ce se traduce prin roză, și δένδρον, dendron, care înseamnă pom. Bujorii de munte fac part din familia Ericaceae și cresc sub forma unor tufe pitice ce nu depășesc o înălțime de 20 de centimetri de la sol.

Când înflorește, creează covoare uriașe de flori de culoare roz. În România întâlnim specia Rhododendron kotschyi, aceasta crește în zonele de pășune alpină, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, fiind specie protejată.

Sursă foto: Peisajele Călătorului, Facebook/ Explore&GIS

