Locuitorii din Harghita nu mai scapă de urși. 26 de apeluri la 112, care semnalau prezenţa acestora, au fost primite de vineri până marţi

În ultimele patru zile, 26 de de apeluri au semnalat prezența urșilor în localități, jandarmii și polițiștii intervenind pentru îndepărtarea animalelor înapoi spre zonele împădurite. Apelurile au fost primite de vineri până marți.

Cele mai multe apeluri, respectiv zece, au fost primit în cursul zilei de vineri, potrivit Biroului de Presă al Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita. Acestea au anunțat prezența urșilor în Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, Turdeni, Delnița, Zetea și Bilbor. În unele cazuri, prezența animalelor nu a fost confirmată.

Sâmbătă au fost primite șapte apeluri la 112. Mai multe persoane au anunțat prezența urșilor în Praid, Turdeni și Băile Tușnad. Doar în cazul stațiunii Băile Tușnad a fost confirmată prezența urșilor. Aceștia au fost îndepărtați de jandarmi. Pe 18 iulie au fost primite patru apeluri. Jandarmii au intervenit din nou la Băile Tușnad și Joseni.

De asemenea, duminică s-a înregistrat și un atac de urs la Păuleni, comuna Lupeni. Bărbatul a suferit leziuni abdominale și toracice, fiind transportat la Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. În cursul zilei de luni au fost primite trei apeluri. Oamenii au anunțat prezența urșilor la Băile Tușnad, Băile Szejke și Borzont.

Edilii și zeci de localnici, unii victimele atacurilor urșilor, spun că problema urșilor care coboară zilnic după mâncare este din ce în ce mai gravă. De asemenea, problema s-a actualizat, de când Guvernul Cioloș a dat legea care interzice sub orice formă vânătoarea urșilor, chiar și a celor agresivi și bătrâni.

Raduly Istvan, prefectul județului Covasna, a declarat că o ordonanță pe această tema ar putea fi utilă. Cu toate acestea, depinde mult de conținutul acesteia, context în care specialiștii de la nivel național sunt nevoiți să găsească echilibru între animalele sălbatice și oameni.

„În localitatea Ghelinţa un urs care a intrat în habitatul uman alergând prin străzile localităţii a ajuns cumva într-o stradă care se înfunda, unde era un copil în faţa casei şi se juca. Ursul l-a muşcat şi l-a împins pe copil spre gard. Putea să-l omoare. (…) Aş vrea să subliniez că nu suntem împotriva animalelor carnivore mari, dar nu putem să acceptăm ca în intravilanul localităţilor, în timpul zilei, să umble ursul, pentru că viaţa oamenilor este pusă în primejdie.

În primele şase luni ale acestui an am avut mai multe apeluri la 112 – 242 – faţă de anul trecut când, pe parcursul a 12 luni, au fost numai 71 de apeluri. Dacă ursul a intrat într-o gospodărie, oricum nu se poate face mimic. Vine Jandarmeria şi încearcă să-l alunge. Consider că ar fi necesar şi util să găsim o soluţie juridică în care putem îndepărta urşii din localităţile judeţului Covasna”, a precizat prefectul de Covasna, potrivit Agerpres.