Locuință ‘magică’ în Iași. Cum arată minunăția desprinsă parcă din povești. Oamenii se miră când o văd

Venera și Dumitru Ghinea sunt doi pensionari din județul Iași, iubitori de tradiție și folclor. Cei doi au construit o căsuță ce pare că ar fi desprinsă dintr-un basm. Cei ce trec prin fața casei lor se opresc să o admire și să facă poze, iar unii s-au oferit chiar să o cumpere. Familia Ghinea sunt stabiliți în satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea.

Locuința desprinsă din povești a celor doi este situată pe strada Editurii, din satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea. Este înconjurată de un gard rustic din lemn, iar pe gard vei vedea mai mulți porumbei albi. În grădina verde cu pitici se regăsesc nenumărate flori și brazi. Oamenii sunt uimiți de frumusețea ei de fiecare dată când trec pe stradă.

Toate acestea au fost construite de familia Ghinea, Venera și Dumitru. Cei doi sunt iubitori de folclor și tradiție și pot fi un exemplu pentru următoarele generații ce vor să transmită mai departe tradițiile românești. Căsuța celor doi mai este denumită și „Căsuța din povești”.

Totul a început acum 20 de ani, când cei doi soți au decis să renunțe la viața de la bloc și să se mute la țară. Au cumpărat terenul și au început să-și construiască propria lor casă de la zero, exact așa cum o visau.

Femeia spune că după ce a construit casa, s-au mutat și fiica împreună cu ginerele său. Cei doi au mai construit o casă, asemănătoare cu a lor. Soțul său, Dumitru, precizează că în primă fază, a dorit să construiască o casă ce se învârte după soare.

Fiecare colțișor din casă, dar și din curte, este unicat. În curte, gardul este pictat cu diverse flori, vița de vie este bogată și sunt o grămadă de forme geometrice diferite ca și decorațiuni. De asemenea, și cei 7 pitici din Albă ca Zăpada sunt prezenți în curtea celor doi. Au făcut lebede din dogele de la butoaie, iar acum se pregătesc să schimbe gardul.

„Nu am avut bani ca să facem ce ne-am propus la început, după mintea noastră. În schimb am vrut să avem o zonă mare cu flori și am făcut grădina. Căsuța am pictat-o cu tot felul de triunghiuri anapoda, am colorat lemnul. Noi am fost a cincea, a șasea casă din cartier, dar toată lumea o îndrăgea încă de pe atunci, că era cu lemn. Fiind și rândurile cu flori, și căsuța făcută așa, mai șmecher, diferit…”, povestește Venera Ghinea, în vârstă de 56 de ani.