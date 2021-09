Localitățile unde școlile încep online. Rata de incidență a trecut de 6 la mie

Mulți dintre părinți se așteptau și la această variantă în cadrul noului an școlar. Care sunt localitățile unde școlile ar putea începe cu predare în mediul online? Rata de incidență în zonele menționate mai jos a trecut de 6 la mie.

Localități afectate de pandemie: școlile ar putea începe online

Autoritățile și-au dorit ca noul an școlar să fie strict cu predare fizică, dar s-a luat în vedere încă de la finele verii scenariul în care elevii să treacă din nou la regimul online sau hibrid din cauza cifrelor din dreptul infectărilor.

Iată că nouă localități din România sunt acum la o rată de incidență de peste 6 la mia de locuitori, arată harta interactivă de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA). Aceasta este prezentată în cadrul proiectului de cercetare denumit “COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor“ și monitorizează în timp real evoluția pandemiei.

Unitățile de învățământ din aceste localități ar organiza cursurile în sistem online chiar de la începutul cursurilor din noul an școlar. Concret, este vorba despre două localități din județul Arad, una din Dolj, cinci din Satu-Mare și una din Sălaj. Amintim că mai sunt 4 zile până la începerea școlii.

Vacanțe elevilor sunt programate astfel:

25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;

15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

Scenariile exacte sunt decise pe 10 septembrie

Conform regulilor pentru deschiderea școlii, în cursul zilei de 10 septembrie se vor decide scenariile în care încep cursurile instituțiile din fiecare localitate.

-Comuna Dezna din județul Arad are o rată de incidență de 7,09 oameni infectați la mia de locuitori (actualizat ieri, 6 septembrie 2021) și o rată de vaccinare de 16,68%, confirmată pe 5 august anul acesta.

-Comuna Ignești din județul Arad are o rată de incidență de 10,16 oameni infectați la mia de locuitori (actualizat ieri, 6 septembrie 2021) și o rată de vaccinare de 6,85%, confirmată pe 5 august anul acesta.

-Orașul Bechet din județul Dolj are o rată de incidență de 7,28 oameni infectați la mia de locuitori (actualizat ieri, 6 septembrie 2021) și o rată de vaccinare de 13,49%, confirmată pe 5 august anul acesta. (Sursa: edupedu.ro)

Pe harta făcută din datele oficiale se poate vedea situația zilnică din fiecare localitate. Harta are patru funcționalități și informații care se pot asorta astfel:

-date legate de ratele de vaccinare din orașe;

-date legate de ratele de incidență din orașe;

-date legate de restricții (de mobilitate);

-date legate de prezența copiilor la școală (fizic sau online), rezultate pe hartă din indicii