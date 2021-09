Localitatea de la granița României unde ajung mii de oameni în weekend. Ce se întâmplă

Mii de români vizitează această localitate în weekend, datorită unui festival inedit.

Ce se întâmplă aici

Românii vor să petreacă weekendurile în acest oraș, mai ales că an de an are loc Festivalul Dovleacului.

Este vorba despre Kikinda, un oraș din provincia sârbească Voivodina, aflată la 70 de km de Timișoara. Românii din vestul țării se înghesuie aici în weekend, iar asta pentru că la fiecare început de toamnă are loc Festivalul Dovleacului.

În Kikinda poți ajunge într-o oră cu mașina. Orașul este decorat cu dovleci, iar festivalul are o istorie de peste trei decenii. În cadrul acestui festival au loc concerte, târguri și este premiat cel mai mare dovleac.

„După un an de pauză, datorată situaţiei epidemilogice. Primăria Kikinda şi centrul turistic al oraşului, organizează din nou Zilele Dovleacului („Dani Ludaje”), la care sunt invitaţi şi numeroşi oaspeţi şi prieteni din România. Festivalul se desfăşoară patru zile, dar ziua principală este sâmbătă, 11 septembrie. Scopul acestui festival este păstrarea tradiţiei, culturii şi obiceiurilor din Banatul sârbesc. După datele pe care le avem, în medie vin cam 7.000 de musafiri din România. Cei mai mulţi au venit în 2018, peste 10.000 de persoane, atunci când la Kikunda şi Lepa Brena, iubită şi de mulţi români”, a declarat spune Saşa Tanaţcov, reprezentatul Primăriei din Kikinda.

Sâmbătă va avea loc și jurizarea concursului pentru cel mai greu și cel mai mare dovleac. Recordul îl deține un cultivator din Kikinda, care a prezentat un dovleac de 639 kilograme.

Festivalul este cunoscut de toți bănățenii

În toate zilele festivalului au loc concerte, iar punctul de Trecere a Frontierei Lunga0Nakovo își prelungește programul și va funcționa non stop.