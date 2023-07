Liviu Dragnea, declaraţii neaşteptate despre Irina Tănase. Ce se întâmpla când erau împreună: „Sper să înceteze”

La mai bine de un an de la despărțirea cu mare scandal de femeia care i-a rămas alături în perioada în care și-a executat condamnarea la închisoare, fostul lider PSD a vorbit deschis despre controversata relație. Liviu Dragnea a făcut declarații neașteptate despre Irina Tănase.

Liviu Dragnea a fost și rămâne unul dintre cele mai controversate personaje de pe scena politică românească. Fostul lider al Partidului Social Democrat a pus punct unui mariaj ce a durat aproape trei decenii, stârnind un val de speculații în momentul în care s-a afișat în compania unei femei mult mai tinere.

În ciuda criticilor apărute în spațiul public din pricina diferenței de vârstă, Liviu Dragnea și Irina Tănase au format un cuplu bine sudat, tânăra rămânând alături de el în cel mai greu moment din viață, după condamnarea la închisoare. La scurt timp după ce a devenit din nou un om liber, politicianul a anunțat despărțirea.

De-a lungul timpului, s-a speculat că Liviu Dragnea și-ar fi părăsit soția pentru Irina Tănase. Invitat la emisiunea În Oglindă, acesta a vorbit deschis despre divorț și relația ce a stârnit atâtea controverse.

Dragnea a punctat că mariajul său nu a ajuns la final din cauza Irinei Tănase și că, de fapt, cea care a cerut separarea a fost fosta lui soție, el doar respectându-i acesteia decizia.

Întrebat de ce crede că fosta iubită a fost considerată vinovată pentru divort, Dragnea a răspuns:

„De ce spun oamenii despre așa zise aventuri cu Oana Leonte? Mi-aduc aminte astă vară că apăruseră niște articole că am fost cu Oana Leonte plecat din țară. Într-o zi au zis că în Republica Dominicană, într-o zi în Brazilia. Fraților, eu nu am nici pașaport. Nu puteam să merg cu omul ăla undeva. Deci nu am avut legătură cu fata asta și nici nu am, dar se tot continuă.

De ce au apărut articole despre mine și Anamaria Ioniță? Pentru audiență, pentru vizualizări sau pentru a-mi crea o imagine de om neserios. Eu nu cred în coincidențe.

Pe mine nu mă afectează. Pe ele sigur că le afectează, două fete tinere care sunt târâte în această minciună. Sper să înceteze.

Campania de manipulare și asmuțire împotriva mea a populației din România a fost de o intensitate uriașă, de un profesionalism de admirat și foarte scumpă”, a declarat Liviu Dragnea, în platoul emisiunii „În oglindă”.