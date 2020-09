Lista candidaților ALDE la alegerile Locale 2020 din București și toată țara

ALDE se laudă că pentru aceste Alegeri Locale are o echipă puternică și își joacă șansele pe 27 septembrie. Lista candidaților ALDE la alegerile Locale 2020 conține 21 de candidați la funcția de primar, cel puțin.

Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, zilele trecute a transmis un comunicat prin care destrăma polemicile privind candidatura sa pe alte liste, decât cele ale partidului pe care-l conduce. Au existat zvonuri că Tăriceanu ar candida pe listele PSD.

În rândurile care urmează vă prezentăm lista de 21 de candidați ai ALDE la funcția de primar, ân Capitală, dar și în orașele importante din România, după cum urmează:

Când și-a lansat candidatura la funcția de Primar General al Capitalei, Căin Popescu-Tăriceanu a declarat că vrea ca Bucureștiul să devină o adevărată atracție turistică, și nu numai.

„Se pune problema ce vrem să facem cu Bucureştiul. Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate deveni un pol de atracţie turistică. Da, poate deveni, dar nu ne putem compara cu Viena, care este Capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui. Are viaţa academică şi aici trebuie pregătiţi tineri în domenii. Pentru acest lucru Primăria trebuie să aibă o relaţie foarte deschisă şi să întindă mâna antreprenorilor din Bucureşti. Aceștia pot creea locuri de muncă, și să stabilizeze populaţia. Eu cred că experienţa pe care am căpătat-o ani şi ani de zile. Mai întâi ca ministru al transporturilor, apoi ca premier. Sunt născut, crescut, educat aici şi îmi doresc să devină o mare metropolă. Am auzit pe unii că Bucureştiul trebuie să redevină micul Paris. Iubesc Parisul, este o Capitală minunată, dar cred că Bucureştiul trebuie să devină marele Bucureşti şi nu micul Paris”, a spusTăriceanu.