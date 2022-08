Limitele de viteză pentru șoferii începători. Cu cât pot circula pe drumurile naționale sau pe autostrăzi

Limitele de viteză pentru șoferii începători. Unul dintre cele mai plăcute momente este reprezentat de intrarea în posesia permisului de conducere. Acest moment este adesea sărbătorit. Cu toate astea, această bucurie este marcată de o serie de interdicții, deoarece, în primul an de condus, trebuie să respecți o serie de reguli impuse de codul rutier. Iată care sunt acestea și care sunt limitele de viteză pentru șoferii începători din România.

Limitele de viteză pentru șoferii începători

Șoferii începători sunt acei șoferi care au obținut permisul de conducere de mai puțin de un an. Aceștia au obligația să semnalizeze acest lucru, conform articolului 149, din OUG 195/2002, aplicând pe geamul mașinii, respectiv pe parbriz și pe lunetă, un semn distinctiv, de culoare galbenă, rotund, cu diametrul de 100 milimetri. Acesta are semnul exclamării, cu lungimea de 60 de milimetri, de culoare neagră, în mijloc, iar diametrul punctului este de 10 milimetri. Acest semn care mai este denumit: lămâia, trebuie purtat obligatoriu în primul an.

Astfel, ceilalți participanți la trafic vor ști că la volanul acelei mașini se află un începător. Șoferii care nu fac acest lucru riscă să fie amendați. Cuantumul amenzii este cuprins între 290 și 435 de lei. Pe lângă acest aspect, ei trebuie să mai respecte și o serie de interdicții, cu privire la circulația pe drumurile publice. Iată care sunt limitele de viteză pentru șoferii începători pe care trebuie să le respecte, ca să nu fie amendați drastic:

obligația de a circula în afara localităților, pe sectoarele de drum corespunzătoare, cu 20 de km la oră, mai puțin decât limita maximă admisă.

cei care au permisul de mai puțin de un an de zile, nu au voie să urce la volanul vehiculelor care sunt destinate transportului public de persoane sau transportului de mărfuri. De asemenea, aceștia nu au voie să conducă mașini care funcționează în regim de taxi sau mașini de test sau probe.

Ce limită de viteză au șoferii începători

Potrivit articolului 50 din OUG 195/2002, până capătă experiență, adică după ce trec 12 luni de la obținerea permisului de conducere, șoferii începători care circulă prin afara localității, trebuie să aibă o viteză mai mică decât a celorlalți șoferi, cu 20 km/h, în funcție de categoria de drum pe care se află. Iată așadar care sunt limitele de viteză pentru șoferii începători:

pe autostradă, șoferii începători nu au voie să depășească viteza de 110 km/h

pe drumurile naționale, din afara localității, șoferii începători trebuie să respecte o limită de viteză de 80 km/h.

Permisul auto

Iată care sunt condițiile, care trebuie îndeplinite, de cei care doresc să conducă, pentru a intra în posesia unui permis de conducere, în România:

să aibă vârsta minimă de 18 ani

să știe să citească și să scrie

să treacă cu brio de cele două examinări: cea teoretică și cea practică.

Proba teoretică este considerată a fi dificilă din cauza volumului mare de informații, care trebuie asimilate. Proba practică este susținută în prezența unui polițist examinator în partea dreaptă. Pentru a promova această probă, persoana care dorește să obțină permisul de conducere, trebuie să parcurgă o anumită porțiune de drum, calificându-se la anumite teste specifice.