Lili Sandu, mărturisiri cutremurătoare după nașterea primului ei copil: „Eram dărâmată psihologic”

În urmă cu două săptămâni, Lili Sandu a trăit unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale: a dat naștere unui băiețel de nota zece. Aceasta a dezvăluit că minunea a apărut după o perioadă grea, în care medicii nu-i mai dădeau nicio șansă să aibă un copil pe cale naturală.

Cum a anunțat Lili Sandu că a devenit mamă

Lili Sandu a anunțat pe data de 10 august venirea pe lume a primului ei copilaș. Potrivit descrierii făcute pe o rețea de socializare, fericitul eveniment i-a luminat întreaga viața, aducându-i o bucurie nemărginită.

„Atunci când viața capătă un sens. Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m-au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu există cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, a scris Lili în descrierea imaginii.

După o perioadă frumoasă și plină de provocări, proaspăta mămică și-a făcut curaj să facă publice și momentele mai puțin plăcute și liniștite. Aceasta a relatat momentele de panică și deznădejde atunci când a realizat că puiul ei nu are cum să se hrănească, deoarece i-a întârziat lactația.

Cu ce probleme s-a confruntat frumoasa prezentatoare după naștere

Lili Sandu a descris pe contul ei de Instagram cele mai urâte experiențe pe care le-a trăit din postura de proaspătă mămică.

“Cele mai multe întrebări pe care le am primit de la voi au fost legate de alăptat. Este un subiect care pe cât este de interesant și diferit de la mama la mama, pe atât poate fi de frustrant mai ales in primele ore-zile de după naștere.

Zic frustrant deoarece pentru mine personal experiența primelor ore de alăptat nu prea a fost cum auzisem in online: cum se naște bebe, vine imediat colostrul etc.

Chiar dacă bebelușul se „atașase”corect, faptul ca nu “ieșea” mai nimic in prima seara ma înnebunea efectiv, speriata fiind ca puiul meu nu are ce sa mănânce și mi faceam tot felul de filme in cap..🤦🏻♀️ Da știu era și din cauza cezarienei( se zice ca lactația ar întârzia) dar eu panicata, ca na așa e la început o tineam pe a mea ca am o pb, chiar dacă sânii îmi explodau efectiv”, le-a transmis aceasta prietenilor ei virtuali.

Cine i-a fost alături în cele mai dificile momente

Fosta prezentatoare TV a încurajat toate mămicile care întâmpină probleme de alăptare, să apeleze la un consultat în lactație, care le va ajuta și le va învăța tot ce trebuie să facă pentru a depăși momentele mai puțin plăcute.

“Am învățat cum sa mi fac masaj, cum să-mi aplic compresele calde și pentru ca bebe nu era fizic lângă mine (48 de ore a stat numai la lămpi și cu perfuzie 😭) am fost invatata cum sa folosesc pompa de muls.

Dar sincer la cât de dărâmată eram psihologic cel mai important a fost ajutorul primit atât de la Dna Amelia cât și de la restul moașelor care m au făcut sa înțeleg ca trebuie sa mi revin și sa fiu puternica tocmai pentru ca exista riscul sa mi pierd laptele. Offf de unde sa fi știut eu toate astea…

Este foarte important sa cerem și sa primim ajutor mai ales in genul asta de situații in care nu avem un “manual de utilizare”.😊 Colostrul a fost destul în primele zile🎉 și tare fericita străbăteam holul sa ajung cu el din 3 in 3 ore la bebe fie zi sau noapte. Lactatia a urmat firesc, cu ceva dureri dar fără acea furie a laptelui de care auzisem tocmai pentru ca avusese grija Dna Amelia sa ma “instruiască”.

Experiența alăptării diferă de la o femeie la alta

„Ideea este ca suntem diferite și experiența mea nu trenuie sa fie neaparat asemănătoare cu experiența unei alte mame, pentru unele este mai ușor pentru alte mame este mult mai greu. Dar puiul nostru merita tot efortul!❤.

Despre alăptat s-au scris multe și și-au dat mulți cu părerea.

Dacă sa fie public sau privat sincer cred ca ține de tine ca mama și nu de prejudecățile altora. Ador sa-mi alăptez puiul și o fac fără pic de pudoare pentru ca la fel îmi este și dragostea pentru el: liberă și nelimitată! 🤍

Am aflat din documentarile mele că un criteriu important în alăptare este hidratarea tocmai de aceea pe parcursul zilei am grijă să beau minim 6-8 pahare cu apă”, a mai scris Lili Sandu.