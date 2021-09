LIDL România, anunț major pentru toți clienții lor din Brașov. Ce va apărea în curând în parcarea unui supermarket

Încă de la începutul anului Frank Wagner, CEO Lidl România, anunța continuarea proiectelor de noi magazine la nivel național. Proiectul va fi condus mai departe și de Marco Giudici. Italianul va prelua funcția de CEO al Lidl România începând cu 1 noiembrie 2021. Planul de expansiune se materializează și în această lună cu un nou magazin în Brașov.

Unitatea românească a retailerului german Lidl anunța deschiderea unor noi magazine în acest an. Prima unitate, anunțată în luna mai, este situată în Snagov, în județul Ilfov, conform celor declarate într-un comunicat de presă la acel moment. Unitatea din Snagov se întinde pe 1.300 mp și are 10 angajați.

„Dacă vom reuși în ceea ce am făcut în ultimii trei – patru ani, când am crescut de trei – patru ori mai repede decât media pieței, suntem încrezători că putem ajunge pe primul loc în acest an, dar acest lucru nu este un obiectiv în sine.”, declara recent Frank Wagner, CEO al Lidl România.