Lidl dă lovitura. Produsele de bază care se vând cu doar câţiva lei în magazine. Stocul e limitat!

Lidl dă lovitura. Care sunt produsele de bază care se vând cu doar câţiva lei în magazine. Stocul e limitat! Lidl România desfășoară campania ”E mai mult decât ieftin, e de la LIDl”, campanie în care propune clienților produse cu reduceri impresionante de preț.

Lidl România, reduceri de preț mari la mai multe produse. Ce puteți găsi la ofertă

Lidl România mai are încă valabilă campania de reduceri de preț consistente la mai multe produse. Campania de reduceri expiră duminică, 10 septembrie.

Astfel, dacă vă grăbiți, mai puteți prinde la ofertă dulceață de vișine, musli, smântână și capsule de cafea, spaghete cu ou, orez cu bob mediu…etc, toate la superpreț.

Piept de pui dezosat și fără piele-reducere de 27%

Cei care ajung zilele acestea în magazinele Lidl România au ocazia să cumpere piept de pui dezosat și fără piele la prețul de 13,89 de lei, caserola de 650 de grame, produsul având un preț de 19,29 de lei în afara campaniei. Se poate vedea că pieptul de pui are o reducere de 27%.

Un alt produs care beneficiază de o reducere de 26% este carnea tocată de vită. Ambalajul de 500 de grame costă acum 13,99 de lei, în timp ce în afara promoției prețul este de 18,99 de lei.

Musli la preț redus

Musli One Day More beneficiază de asemenea de o reducere de 25%, având un preț redus, zilele acestea, de 11,99 de lei. Clienții Lidl România trebuie să mao știe că retailerul german are o promoție și la Băutura răcoritoare Nata de Coco Solevita. Acum, produsul costă 6,77 de lei, sticla de 1,5 litri, reducerea fiind de 22%. În afara promoției băutura costă 8,99 de lei.

Pentru că a venit toamna, clienții Lidl au ocazia să își aprovizioneze cămările cu dulceață de vișine sau cireșe la preț redus. Aceste două produse, de la Casa noastră, au o reducere de 26%. Acum, borcanul de 350 de grame de dulceață costă 9,99 de lei, prețul întreg fiind de 11,49 de lei.

Care sut promoțiile la croissante și vin

Retailerul german Lidl are o promoție și la Croissantul cu cremă

MaÎtre Jean-Pierre, acesta fiind disonibil cu cacao / caise / cireșe / cacao-vanilie. 5 astfel de croissante se vând 5 la preț de patru, respectiv cu 6,36 de lei. Orețul întreg al celor 5 cornuri este de 7,95 de lei.

Nu în ultimul rând, Lidl România are o reducere de preț și la Chardonnay sec Australia Cimarosa. Reducerea de preț aplicată este de 26%, astfel că prețul unei sticle de vin este de 10,49 de lei, în timp ce în afara promoției aceeași sticlă de vin costă 14,99 de lei.