Lidia Buble, la un pas de nuntă cu vedeta de la Survivor. Motivul șocant pentru care s-au despărțit

Îndrăgita cântăreață Lidia Buble a trăit o frumoasă poveste de iubire, care s-a întins pe parcursul a patru ani, cu unul dintre concurenții de la „Survivor România“, mai exact cu un „faimos“. S-au cunoscut în Deva, orașul lor natal, și ar fi avut chiar planuri de nuntă. Cine este fostul iubit al Lidie și motivul pentru care nu au mai format un cuplu, în cele ce urmează.

Lidia Buble (27 de ani) și Răzvan Simion (39 de ani) formează unul dintre cuplurile cu vechime din România, însă, puțini sunt cei ce știu că artista avea planuri de nuntă cu un alt bărbat. Este vorba despre un concurent de la „Survivor România“, iar povestea lor abia acum a ieșit la iveală.

Cântăreața și sportivul de performanță, Cezar Juratoni, au trăit o poveste de dragoste de patru ani, care a început în perioada liceului. La un moment dat, însă, lucrurile au început să scârțâie, așa că fiecare a mers pe drumul lui.

Surprinzător, vinovată ar fi fost chiar artista. În prezent, „faimosul“ are o relație de șapte ani cu Tatiana, pe care a cerut-o recent în căsătorie.

Se pare că neînțelegerile ar fi pornit de la faptul că cei doi aveau stiluri de viață destul de diferite. Boxerul avea un program strict și organizat, în timp ce Lidia, foarte tănără și energică, voia să se distreze, motiv pentru care Cezar nu se putea odihni îndeajuns, iar asta îi afecta performanțele sportive. Vedeta ajungea acasă dimineața devreme, după nopți pe care le petrecea cu regularitate în oraș, și dădea muzica tare, chiar dacă iubitul ei dormea. Azi așa, mâine la fel și paharul s-a umplut, iar relația s-a încheiat și ea.

Surse din anturajul cântăreței au declarat că ruptura dintre Lidia și Cezar a avut loc când nimeni nu se aștepta, potrivit cancan.ro.

Recent, sportivul de la „Survivor România“ a dezvăluit că vrea să o ceară de soție pe Tatiana, actuala iubită, când se întoarce în România.

„M-am gândit mult aici, și îmi este atât de dor de ea. De aceea, nu am să mai aștept, când am să mă întorc în țară, am să îi cumpăr imediat inelul, îl și vizualizez cum arată, și am să i-l pun pe deget. Ea este femeia vieții mele și vreau să fim împreună mereu“, a declarat Cezar Juratoni.